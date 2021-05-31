  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/05/2021 16:42

【谷針新招】信銀國際推定存優惠，打齊兩針享一厘存款利率

　　《經濟通通訊社３１日專訊》信銀國際公布，響應特區政府鼓勵市民接種２０１９新型冠狀
病毒病疫苗，推出「齊心抗疫定存優惠」。
　　由６月１日至９月３０日，所有新舊客戶，親臨信銀國際任何一間分行出示已完成接種兩劑
新冠疫苗之有效證明，以新資金敘造一個月港元定期存款可專享一厘年利率優惠，新資金金額由
１萬元起，上限為２０萬元。（ｓｋ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話31/05/2021
中原建業首掛「潛水」12%　馬成：實物分派令股價波動　長遠具信心
中國故事31/05/2021
《神州經脈》製造業PMI略遜　三孩政策放開　滬指月升幅半年大
財經熱話31/05/2021
內地推行三孩政策 生育及育兒股爆升
香港要聞31/05/2021
【谷針新招】政府推全城起動快打疫苗　公務員享打針假　冀9月前提升接種率
財經熱話31/05/2021
【月結－五月不窮】恒指今年五月高收426點　專家看好六月表現
財經熱話31/05/2021
【月結－五月不窮】炒復甦買金融及地產股　手機設備股視市況而定
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞BEEM 充電便攜式榨汁杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金