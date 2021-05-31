《經濟通通訊社３１日專訊》信銀國際公布，響應特區政府鼓勵市民接種２０１９新型冠狀
病毒病疫苗，推出「齊心抗疫定存優惠」。
由６月１日至９月３０日，所有新舊客戶，親臨信銀國際任何一間分行出示已完成接種兩劑
新冠疫苗之有效證明，以新資金敘造一個月港元定期存款可專享一厘年利率優惠，新資金金額由
１萬元起，上限為２０萬元。（ｓｋ）
31/05/2021 16:42
【谷針新招】信銀國際推定存優惠，打齊兩針享一厘存款利率
《經濟通通訊社３１日專訊》信銀國際公布，響應特區政府鼓勵市民接種２０１９新型冠狀
病毒病疫苗，推出「齊心抗疫定存優惠」。
由６月１日至９月３０日，所有新舊客戶，親臨信銀國際任何一間分行出示已完成接種兩劑
新冠疫苗之有效證明，以新資金敘造一個月港元定期存款可專享一厘年利率優惠，新資金金額由
１萬元起，上限為２０萬元。（ｓｋ）
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