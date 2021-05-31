《經濟通通訊社３１日專訊》恆指公司公布，京東物流（０２６１８）符合相關指數的快速
納入規則要求，將於６月１０日收市後被納入恆生綜合指數、恆生綜合行業指數－工業、恆生綜
合大型股指數，以及恆生綜合大中型股指數，並於６月１１日起生效。（ｓｋ）
31/05/2021 18:38
恒指公司：京東物流獲納入恒生綜合指數，６月１１日起生效
《經濟通通訊社３１日專訊》恆指公司公布，京東物流（０２６１８）符合相關指數的快速
納入規則要求，將於６月１０日收市後被納入恆生綜合指數、恆生綜合行業指數－工業、恆生綜
合大型股指數，以及恆生綜合大中型股指數，並於６月１１日起生效。（ｓｋ）
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