恒指公司：京東物流獲納入恒生綜合指數，６月１１日起生效

《經濟通通訊社３１日專訊》恆指公司公布，京東物流（０２６１８）符合相關指數的快速

納入規則要求，將於６月１０日收市後被納入恆生綜合指數、恆生綜合行業指數－工業、恆生綜

合大型股指數，以及恆生綜合大中型股指數，並於６月１１日起生效。（ｓｋ）

