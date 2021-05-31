【谷針新招】政商界奇招「谷針」，打針抽樓送假期、提供婚配服務

《經濟通通訊社３１日專訊》新冠肺炎第四波疫情完結，專家呼籲大家要為第五波做準備，

接種疫苗形成群體免疫成為最重要的抗疫手段。為鼓勵本港市民接種新冠疫苗，政商界各出奇謀

「谷針」，早前信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業（００１２７）送凱匯千萬單位，供已

接種的永久居民抽獎，成為全城熱話。除了地產發展商外，政商界也各施各法，讓已接種疫苗的

市民享有「疫苗假期」，甚至建議提供婚姻配對服務，亦計劃推出更多誘因，包括送機票、酒店

住宿、自助餐券及現金等。



＊金管局：打針送「兩天有薪預防接種假期」＊



有本地傳媒報道，金管局計劃透過銀行公會向銀行發通告，建議業界向完成疫苗接種的員工

，提供「兩天有薪預防接種假期」（Ｖａｃｃｉｎａｔｉｏｎ Ｌｅａｖｅ），該假期不會列

為員工病假。

消息指，不少銀行正推行在家及公司工作的混合模式，難以預約團體上門接種。不過，相關

的假期細節仍有待商討，包括接種疫苗當天應否計入假期，以及銀行的電腦系統等，因此實施時

間仍未有定案。



＊何栢良：考慮若有７成公務員接種疫苗免減人工＊



另有消息透露，政府將讓接種新冠疫苗的公務員放取「打針假」，接種第１劑和第２劑疫苗

都分別會有１日有薪假期，最快本周內公布安排。有工會期望，合約及外判政府僱員也可受惠。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目中建議，政府應提供更大誘因予市民接種

疫苗，舉例指現時公務員或需減人工，可考慮若有７成公務員接種疫苗就改為凍薪。



＊林健鋒：有企業倡打針送婚姻配對服務＊



行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，有專業的婚姻配對公司向他提出，以抽獎形

式，向已接種人士提供免費的婚姻諮詢，或指定次數的單對單約會服務，或是相關優惠。他指，

暫時只是初步建議，詳情有待落實。

林健鋒表示，樂見信和、華置提供住宅單位供抽獎之用，希望很快有第２、３層樓，鼓勵市

民接種疫苗，然而他表示不希望獎賞計劃只有１個人得獎，希望有打針的市民亦可參與，計劃每

兩星期抽一次細獎，並在９月再定日子去抽大獎。

林健鋒指，工商界一直很關心香港的接種率，近日已接觸很多朋友，都表示希望提供優惠「

谷針」，例如較早前已提及的機票，酒店食宿、戲票等，另外亦有其他適合市民日常衣食住行的

優惠，如醫療或驗身禮券等。



＊倡為男士提供「侍針假」，設「大灣區商務氣泡」＊



至於針後疫苗假期，林健鋒表示贊成，更建議商界提供半日「侍針假」，讓丈夫陪同太太前

往打針。同時建議政府讓在港長期工作的外籍人士亦可以免費接種疫苗，盡快讓香港成為一個「

安全城市」，恢復多地區往來。

林健鋒又望設立「大灣區商務氣泡」，已打針人士在有條件下可毋須隔離檢疫，每星期可以

有１０００個名額，如情況理想，可推廣至點對點旅遊。



＊張建宗：地產發展商捐樓值得肯定＊



政務司司長張建宗表示，地產發展商捐樓，讓已接種新冠疫苗的市民抽獎，此舉值得肯定，

又歡迎商界主動提供誘因，彰顯企業社會責任。

張建宗在網誌表示，香港現時大致清零，但新冠疫苗接種率不足兩成，令人擔心。他指，目

前疫情反彈的地方，都是接種率較低，若市民不希望再走抗疫「回頭路」，應盡快接種疫苗，強

調抗擊疫情不能心存僥倖。（ｈｙ）

