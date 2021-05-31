《小傳日記》科技表現真出色，魚缸尾市拗腰升！

《小傳日記》上周五（２８日）美股三大指數微揚，但神州公布５月製造業採購經理指數（

ＰＭＩ）微跌至５１巴仙略遜預期，不過魚缸高開１０１點報２９２２５點，但無耐魚缸就掉頭

向下，全日最多跌２１５點，低見２８９０９，一度失守兩萬九。午後Ａ場升勢擴大，加上科技

佬氣氛回暖，帶動魚缸止跌回升，最終魚缸喺五窮月最後一個交易日收報２９１５１點，升２７

點或升唔夠１巴仙，主板成交１５２２﹒３５億銀。國企指數報１０８８９點，升９５點或升近

１巴仙。恆生科技指數報８１０４點，升１４６點或升近２巴仙。

Ａ場繼續做好。上證綜合指數報３６１５點，升１４點或升唔夠１巴仙；深證成份指數報１

４９９６點，升１４３點或升１巴仙，兩市成交額１００９４億銀人仔。

重磅藍戰士方面，大笨象（００００５）走低３巴仙，報４９﹒３銀；神州移動（００９４

１）跌近２巴仙，報４８﹒４銀；生發發（００３８８）升近２巴仙，報４８５﹒８銀；建行（

００９３９）跌唔夠１巴仙，報６﹒３８銀。



＊藥佬炒到癲康希諾升仙，收入勝預期美團再彈起＊



資金繼續炒醫藥佬！廣州疫情反彈搞到人人爭針打，疫苗佬齊齊走高，康希諾（０６１８５

）飛起近９巴仙，報３４３﹒２銀；國藥（０１０９９）走高近２巴仙，報２６﹒４銀；康方生

物（０９９２６）破頂高見６６﹒５銀，收彈近８巴仙，報６４﹒６５銀；孖屐憧憬時代天使上

市會令會對牙醫行業價值重估，現代牙科（０３６００）急彈近兩成四，報８﹒１７銀。

神州政治局會議提到將實施「三孩政策」，生仔概念股暴升！錦欣（０１９５１）飆近１８

巴仙，報２２﹒３５銀；貝康醫療（０２１７０）急升１５巴仙，報２８﹒２銀；好孩子（０１

０８６）飛高近３１巴仙，報２﹒５銀

一眾科網佬都逆市向好，美團（０３６９０）收入好過預期，餐飲外賣業務虧轉盈，全日急

飆近一成一，報２９４銀，係最叻藍戰士、國貨佬、科技佬；小米（０１８１０）首發２００Ｗ

有線充電，８分鐘百分百充滿，股價全日踢高逾２巴仙，報２９﹒２５銀；ＱＱ（００７００）

飛高近３巴仙，報６１９銀；阿里（０９９８８）走上近２巴仙，報２１１銀；京東集團（０９

６１８）跳起逾３巴仙，報２９１﹒２銀；文旅部展開短視頻平台音樂產品檢查，快手（０１０

２４）見１９０﹒２銀再破底，收跌逾３巴仙，報１９４﹒３銀。



＊賭收續低迷銀娛確係曳，通關無了期舊經股力疲＊



馬交首季經濟按年萎縮０﹒９巴仙，博彩服務出口更大跌逾兩成，加上廣州噚日新增２０宗

本土確診病例，疫情升温下賭收復甦又冇哂希望，濠賭佬走低累市。銀娛（０００２７）唔見逾

３巴仙，報６２﹒９銀；永利澳門（０１１２８）走跌逾２巴仙，報１３﹒１銀；金沙（０１９

２８）跣腳近３巴仙，報３４﹒５５銀；美高梅（０２２８２）腳軟近半巴仙，報１２﹒３４銀

；係新濠（００２００）走上近１巴仙，報１４﹒２２銀。

廣州疫情擴散更發現印度變種病毒，廣州當局宣布實施「半封城」！香江商界日日都好期待

清零通關後生意好轉，家下通關遙遙無期，舊經濟佬就腳仔軟。ＡＩＡ（０１２９９）穿紅底，

收插近４巴仙，報９９﹒２銀，係最渣藍戰士；恆生（０００１１）跌逾２巴仙，報１６１﹒２

銀；平保（０２３１８）跌唔夠１巴仙，報８４﹒４５銀；九置（０１９９７）唔見逾３巴仙，

報４５﹒５銀；長實（０１１１３）走跌近３巴仙，報５１﹒４銀；恆隆地產（００１０１）腳

軟逾２巴仙，報１９﹒５８銀，請請！



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