《真知灼見－溫灼培》美元下跌壓力難消除

《真知灼見》面對龐大財赤，及相對疫前仍失去８２０萬份職位，加上拜登政府在新一年度

財政預算案中正計劃推出一個６﹒０１萬億美元的龐大開支方案。這一切料將局限聯儲局日後加

息條件，也解釋了為何美國財金官員口徑如此一致不承認通脹存在原因。但現實是，美國的通脹

確見嚴重，美國最新公布的４月份核心ＰＣＥ物價指數按年比就高見３﹒１％，是自１９９２年

７月最高。這數字更被稱為是聯儲局最看重的通脹指標。而市場明顯亦已開始對持有美元失去信

心，這可從美匯指數最近跌穿９０指數點情況中反映一二。更甚是，加央行及英倫銀行已相繼削

減了買債規模，新西蘭央行亦提出了一個相當進取的加息時間表。反映非單是新興市場，一些主

要工業國的央行，在貨幣政策上已明顯與聯儲局分道揚鑣。



現在重點要看是下周四（１０日）歐央行於議息會上的取向。若歐央行也傾向收緊貨幣政策

。當歐央行、加央行、英倫銀行及新西蘭央行均站在同一邊，屆時整個平衡將會被打破。變成只

有聯儲局仍在寬鬆，而其他央行則轉向收緊，這會對美元相當不利。在這情況下料美匯指數將難

守８９指數點的重要支持。當然話說回來，假若歐央行於下周議息會維持寬鬆，以表示對聯儲局

貨幣政策的支持，料美匯或可作出一定反彈。不過這樣的反彈幅度相信始終有限。



一點必須理解，歐洲現今所面對的通脹，與美國可謂有著天壤之別。歐元區４月份以消費物

價指數衡量的年通脹率為１﹒６％，尚未到歐央行制定的２％通脹目標。相反，美國４月以消費

物價指數衡量的年通脹率就高企４﹒２％，兩者明顯有別。本周二（１日）歐元區將公布５月通

脹（ＣＰＩ）數字，如市場估計正確，相信歐洲的通脹仍只不過是１﹒９％。假若屬實，由於歐

元區根本不存在通脹失控問題，所以歐央行就是延遲收緊貨幣政策這也會是理所當然。但如聯儲

局倘繼續不承認通脹存在，這或會令市場對美元失信心。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

