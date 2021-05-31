《退休多角度－程浩賢》積金集中火力，可降成本升效能

《退休多角度》對於香港每個打工仔嚟講，強積金一定係退休策劃裏面嘅其中一環，因為這

個投資平均要做３０至４０年，有入冇出。強積金成立二十年，一直有不同的進程，半自由行、

自願性供款以及正在積極籌備的ｅ－ＭＰＦ，旨在於退休年齡時大家都得到一個保障。但多年來

筆者都不乏聽到朋友或客戶反映管理強積金帳戶好困難，更甚是完全唔清楚自己有幾個戶口或者

當中的投資狀況如何。其實強積金帳戶就同你其他投資一樣，都要細心管理，才可發揮更大效果

。



＊整合強積金個人帳戶，慳水慳力慳時間＊



對上一次你花時間望下自己強積金帳戶係幾時呢？你又記唔記得自己有幾多個強積金帳戶呢

？根據積金局資料顯示，截至２０２０年１２月，個人帳戶已累積達５９１萬個，有資料顯示，

最誇張有人持有２３個強積金個人帳戶！

筆者會建議每６個月檢討一次自己的強積金帳戶，根據當時的市場狀況，強積金計劃的基金

表現以及風險因素去評估是否有需要作出基金轉換。如果你有在職帳戶又有其他的個人帳戶，你

就要重覆又重覆去評估每個帳戶。正所謂時間就是金錢，將多個強積金個人帳戶整合到一個帳戶

內，管理就會輕鬆得多。此外，當大家６５歲或者有需要取回強積金時，到時候就只需要聯絡一

個強積金受託人辦理申領手續，快捷方便。



＊長痛不如短痛，先找出所有強積金帳戶＊



如果你從強積金２０００年實施時已開始參加的話，轉職多次及擁有多個強積金帳戶實屬普

遍。想整合帳戶，前提是將所有帳戶的資料找出來！當筆者一講到這裏，好多朋友就跟我說找資

料就是卻步原因。原因一：轉職後再沒有管理舊有帳戶，所以手上資料不全。原因二：不清楚從

那個渠道可以一次過找回資料。

其實你只須上積金局網站下載「個人帳戶資料查詢表格」，填妥後連同相關文件副本交到積

金局辦理；亦可以於積金局的電子平台──「個人帳戶電子查詢（ｅ－Ｅｎｑｕｉｒｙ ｏｆ

Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ａｃｃｏｕｎｔ（ｅＰＡ）」查詢個人帳戶所在，長痛不如短痛，快快行動

吧！



＊物色心儀的強積金受託人＊



準備好所有資料後，就要選擇一個合適的受託人。點揀好？筆者有以下幾點可以分享：



－－基金收費及表現：收費是大多數人所關注的，不過基金的中長線表現更值得留意，例如

可以參考５年及１０年的回報，及自基金從成立以來的表現去評估。選擇有良好同穩定回報的基

金，持續性較短期走勢更加重要。

－－基金選擇：多元化選擇可以平衡風險，滿足不同需求。但切忌盲目跟風，投資前務必了

解基金的風險、特色及是否切合自己的需要。

－－強積金受託人的服務：留意他們所提供的服務及業務範疇是否專注投資管理，還是業務

多方面發展，對資源分配以至業績表現都會有影響。



坐言起行，開始動手查閱及管理你的強積金個人帳戶，及早為自己的退休策劃造好準備。

《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁 程浩賢》

