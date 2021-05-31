美團高收近一成一，港股拗腰收升２７點報２９１５１守百天線

《經濟通通訊社３１日專訊》中國公布５月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）微跌至５１％，

略遜預期。港股高開１０１點報２９２２５點，已經是全日高位。廣東省衛健委公布，昨日新增

本土新型肺炎確診病例２０宗，內險、濠賭、航空等板塊下挫，港股由科技股撐市，美團（０３

６９０）首季虧損擴大，表現仍勝預期，盤中最多反彈近１１﹒２％。恆指午後跌幅最多擴大至

２１４點報２８９０９點，其後隨Ａ股兩市收揚，及港府宣布已有１００萬人接種第二劑疫苗，

港股跌幅收窄，收升２７點或０﹒０９％，報２９１５１點，守百天線（２８９３５點），主板

成交１５２２﹒３５億元，少１１﹒８７％。國指報１０８８９，升９５點或升０﹒８９％。科

指報８１０４點，升１４６點或１﹒８４％。

匯控（００００５）走低２﹒９５％，報４９﹒３元；建行（００９３９）跌０﹒３１％，

報６﹒３８元；阿里巴巴（０９９８８）升１﹒７４％，報２１１元；港交所（００３８８）升

１﹒７６％，報４８５﹒８元。

上證綜指報３６１５點，升１４點或０﹒４１％；深證成指報１４９９６點，升１４３點或

０﹒９７％，總成交１００９４﹒３１億人幣。



＊美團績後反彈１１％，快手未止跌挫３％＊



美團首季淨虧損４８﹒５億人幣，好過市場預估的虧損５２﹒１億人幣，美團管理層表示新

業務及其他業務的營業虧損將繼續擴大，主要由於擴大供應鏈的龐大投資，績後遭多間大行下調

目標價，股價連跌兩日仍見反彈，升１０﹒８６％，報２９４元。小米（０１８１０）推出２０

０Ｗ有線充電，為４０００ｍＡｈ電池充電，同時推出首款１２０Ｗ有線充電，收升２﹒２７％

，報２９﹒２５元。中國文旅部近日集中約談了主要音樂平台、直播平台、短視頻平台，部署開

展為期３個月的網絡音樂產品集中自查清理工作，騰訊（００７００）升２﹒９１％，報６１９

元；快手（０１０２４）續挫３﹒０４％，報１９４﹒３元。



＊中國新增本地確診宗數創近四個月高，疫苗股逆市場＊



中國衛健委公布，昨日全國新增確診２７宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中２０宗為在廣東的

本土病例，新增本地確診宗數創１月３１日以來近四個月高。保險股下挫，友邦（０１２９９）

為本日表現最差藍籌，跌３﹒８８％，報９９﹒２元；平保（０２３１８）軟０﹒４７％，報８

４﹒４５元；國壽（０２６２８）跌０﹒４９％，報１６﹒３６元；財險（０２３２８）跌２﹒

１１％，報７﹒４１元。眾安在綫（０６０６０）逆市升３﹒３６％，報４０元。

澳門首季經濟按年萎縮０﹒９％，博彩服務出口跌２０﹒７％，拖累賭股表現。銀娛（００

０２７）挫３﹒１６％，報６２﹒９元；金沙（０１９２８）跌２﹒８１％，報３４﹒５５元；

永利澳門（０１１２８）跌２﹒３８％，報１３﹒１元；美高梅（０２２８２）跌０﹒３２％，

報１２﹒３４元。

南航（０１０５５）、東航（００６７０）等多間航空公司因廣東省新冠肺炎疫情變化及最

新管制措施，發布客票退改簽，涉及廣州機場、深圳機場和佛山機場航班。南航走低４﹒７１％

，報５﹒２６元；東航（００６７０）挫４﹒１１％，報３﹒５元；國航（００７５３）跌３﹒

５６％，報６﹒２３元。

疫苗相關股造好，康希諾（０６１８５）抽高８﹒５４％，報３４３﹒２元；國藥（０１０

９９）升１﹒９３％，報２６﹒４元；復星醫藥（０２１９６）升０﹒９４％，報６４﹒６５元

；開拓藥業（０９９３９）軟０﹒８８％，報６７﹒７元；綠葉（０２１８６）走高５﹒１３％

，報５﹒５３元。（ｎｓ）

