《每周華語－黃溢華》高盛集團、期權模式、認購認沽、分型分布

《每周華語》一世紀前，已有德國學者「差點兒」找到「選擇權」的計價。１９６０－

１９７０年代，存在已久的「認股權」計價得到了解。１９７０－１９８０年代，期權模式刊登

了，近半世紀，美國市場仍走在「計價」之前沿。



高盛集團本為私人企業，合夥形式，１９９９年５月上市成為上市金融集團。美國華爾街精

英極多，不少美國高官都來自高盛高層的職員。例如前財長魯賓（Ｒｏｂｅｒｔ Ｒｕｂｉｎ）

便是高盛集團主席，也是花旗銀行的聯席主席等等。美國大中小企業都十分之重視科研╱產品創

新。財務集團、金融機構今天都十分之重視ＡＩ應用及其他科技。１９８０年代，不少金融企業

都投入大量資源提升效率及爭取更大的競爭力。高盛大手筆看準機會請了Ｆｉｓｃｈｅｒ

Ｂｌａｃｋ（１９３８－１９９５）加盟集團的科研、研究╱產品部門。Ｆｉｓｃｈｅｒ

Ｂｌａｃｋ乃首位放棄名校教席的學者，把象牙塔的理論應用於市場：全球衍生╱資本市場。

１９７０╱１９８０年代，金融市場已起了很大的變化：例如ＡＴＭ機、信用卡、外匯對盤電腦

全球系統。不少美國金融企業，自行研發計價╱實時系統甚而把不少教授以全職形式加盟。



Ｆｉｓｃｈｅｒ Ｂｌａｃｋ及不少學者，１９７０╱１９８０年代對衍生工具╱期權計價

已有很好的了解、掌握。除此之外，Ｆｉｓｃｈｅｒ Ｂｌａｃｋ對經濟理論，市場運作及財務

計價都有獨到的見解。他加盟高盛，使高盛科研大為提升，產品更有優勢及說服力。大量的買賣

，都要對「理論」、模式有真正的了解及支持。



Ｆｉｓｃｈｅｒ Ｂｌａｃｋ對「期權模式」有深入認識，自然有助集團計價，風險管理，

資本運用有更好的認識。例如「Ｆｒｏｍ Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ ｔｏ Ｂｌａｃｋ

Ｈｏｌｅｓ」，是１９８０年代「Ｒｉｓｋ」的頭炮文章－－本是金融業「散文」！卻成為一篇

重要的實用文章，所有計價模式，都有假設，而善用「假設」的「不正確性」！自然有助買賣及

管理「期權盤」等等。因而Ｆｉｓｃｈｅｒ Ｂｌａｃｋ走出了象牙塔，為市場人士提供實務應

用。當然，各為其主，高盛自然是最直接的得益人。



Ｆｉｓｃｈｅｒ Ｂｌａｃｋ也是美國財務學的會長，他的講辭十分之短，１０多分鐘便結

束，並不是冗長「口水」的演說。十分可惜，他英年早逝，未能拿取１９９７年的諾貝爾經濟學

獎。筆者與他有一些書信聯絡，１９９５年收到他秘書的來信，知道他去世了，亦十分之可惜。

由主席魯賓以至Ｆｉｓｃｈｅｒ Ｂｌａｃｋ都為高盛有巨大貢獻，股東有高回報，科研╱產品

當然甚為重要。事實上，Ｆｉｓｃｈｅｒ Ｂｌａｃｋ及不少學者，都全職加入了不少金融機構

。科研、ＡＩ、理論╱模式、人及大量資金，都是美國金融機構執市場的牛耳。



又例如來自德國的Ｈａｎｓ Ｓｔｏｌｌ（１９３９－２０２０），早於１９６８╱

１９６９年已導出「認購╱認沽」之關係。另方面，至１９７０年代到２０２０年他去世，對

「微觀市場結構」都是先驅者之一。資產計價，風險評估及衍生工具今天仍是資本市場焦點所在

。二次大戰之後，金融理論╱模式日多，「投資組合」、「分散風險」都極為重要。事實上，電

腦╱軟件及實時計價都使市場更為緊密。１９６０╱１９８０年代，財務學多了很多理論，而大

金融企業不只引入科技，更引入了「計量經濟學」等等，近日高盛集團股價彈升至３６９美元，

亦反映企業有價有市。



美國大學由名牌到州立大學都有不少人才。不少學者，亦不乏跨學科者，例如來自波蘭的

Ｂ﹒Ｂ﹒ Ｍａｎｄｅｌｂｒｏｔ（１９２４－２０１０），主修數學，但對電腦、財務學甚有

研究，他的家人「炒」棉花，於１９６０年代，加以分析，認為資產價格分布不是今天依然是主

流的「正態」分布，而是「Ｌｅｖｙ」分布！不同的分布基礎，計價有別，而出入市也「大不同

」也。「搵銀」，非易事。在市場左穿右插，「死板」地用大眾的方案模式，有回報，但不宜有

真正的出入市組合╱方案╱策略：可大賺一筆卻又不用面對不必要的高「風險」。



Ｂ﹒Ｂ﹒ Ｍａｎｄｅｌｂｒｏｔ開創了「分形」學術，亦為財務學注入了新生命、觀點。

例如他認為真的「有」「Ｖａｌｕｅ」存在嗎？「價值」可如何觀之？！他認為「價值」的本義

太空泛了。而主打了解資產價格的真正本義，投資才有更大的勝算。



市場「消息」甚多，不少是「Ｎｏｉｓｙ」，Ｆｉｓｃｈｅｒ Ｂｌａｃｋ認為「資訊」才

有意義，而他甚而認為利用「計量經濟學」，只可得知「相關性」，根本不可以有「因╱果」的

了解。學者不一定正確，但更多的分析、見解，可百花齊放，豐富了市場，長遠提升競爭力及回

報。近廿年，不少市場危機，使財務模式╱理論有更大的考驗及需要「修正」。



高盛股價一升再升。２００８╱２００９年美「次按」危機，不少美大企業差點兒倒下，幸

有美國政府「打本」入股。高盛今天仍執市場牛耳，全球市場已起了巨大變化。「３Ｍ」也好，

其他大企業也好：科研少不了。金融業也是。



衍生產品╱市場╱工具間接引致多次市場危機。飛機企業錯誤運用期油衍生產品損失慘重的

例子多的是。美國不少企業正確利用模式╱產品╱策略提升了企業估值╱股價。高盛等的先驅，

利用大量「金融科研」的投入，使企業得到更多利潤等，因而美股市自身「衍生」了期權「價值

」：學者們的成果。《資深市場人士 黃溢華》

