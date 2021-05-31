《講股論勢－鄭廣復》五不窮時六吸貨，七月收成笑呵呵！

《講股論勢》五月即將結束，股市有云：「五窮六絕七翻身」，意即股市在五月轉跌、六月

跌盡、七月回升。對於港股而言，其出處與派息時間相關，因為本港上市企業多在３月份公布派

息，並在５月份除淨，故期間股息因素對股價有較大影響。過去５１年的「五窮伴隨七翻身」共

有１５年或佔２９﹒４％。然而，五月不窮，七月仍翻身的，在５１年間機率達

３３﹒３％。故若將重點放在有多少個７月屬於上升月份，則７月升市（與６月比較）次數達到

３２年或６２﹒７％，換言之，不論５月是否褲穿窿，７月都有機會變富翁！

不過，外國人的「Ｓｅｌｌ ｉｎ Ｍａｙ ａｎｄ ｇｏ ａｗａｙ」本意所指的並非股

市現象，而是出自老英倫的一句慣用語：「Ｓｅｌｌ ｉｎ Ｍａｙ ａｎｄ ｇｏ

ａｗａｙ， ａｎｄ ｃｏｍｅ ｂａｃｋ ｏｎ Ｓｔ﹒ Ｌｅｇｅｒ＇ｓ Ｄａｙ」，所

指的是住在倫敦的貴族、商人及銀行家，趁暑假離開倫敦渡假去也，Ｓｔ Ｌｅｇｅｒ’ｓ Ｄ

ａｙ則是在９月中舉行的聖烈治賽馬錦標賽，亦是英國三冠馬王的最後一場賽事，即渡假回來後

就去觀賞這場錦標賽。



＊應趁「六絕」執平貨＊



美國投資者以某些股份在夏天的六個月（５至１０月）的表現，與冬天的六個月（１１至４

月）表現作比較，若某些股票在夏天的表現較差，投資者就會先行沽貨離場，等到１１月份再重

新投資。巧合地，美國紀念日及勞動節假期剛好亦是在５月及９月，一些喜歡在這段時間內放一

個長假的美國交易員及投資者，於是這句老英倫慣用語不知何時，就被美國投資者借來形容上述

的投資習慣了，這與我們的「五窮六絕七翻身」所形容的截然不同。

恆指現貨在５月期指結算日高見２９３３６點，逼近４月２９日高位２９４０５點，亦屬今

年３月初以來的橫行區頂部，似有夾盡淡倉後再行六絕的味道。因此，在恆指突破２７５００至

２９５００點區間之前，暫時仍宜以上落市看待。然而，一如本文所指，５月若不窮，７月仍翻

身，以過去５１年計，機率超過６２％，如此看來，６月縱為淡絕之月，更是趁低吸納時機，等

待７月榮景再現！《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》

