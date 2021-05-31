  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/05/2021 13:25

《講股論勢－鄭廣復》五不窮時六吸貨，七月收成笑呵呵！

　　《講股論勢》五月即將結束，股市有云：「五窮六絕七翻身」，意即股市在五月轉跌、六月
跌盡、七月回升。對於港股而言，其出處與派息時間相關，因為本港上市企業多在３月份公布派
息，並在５月份除淨，故期間股息因素對股價有較大影響。過去５１年的「五窮伴隨七翻身」共
有１５年或佔２９﹒４％。然而，五月不窮，七月仍翻身的，在５１年間機率達
３３﹒３％。故若將重點放在有多少個７月屬於上升月份，則７月升市（與６月比較）次數達到
３２年或６２﹒７％，換言之，不論５月是否褲穿窿，７月都有機會變富翁！
　　不過，外國人的「Ｓｅｌｌ　ｉｎ　Ｍａｙ　ａｎｄ　ｇｏ　ａｗａｙ」本意所指的並非股
市現象，而是出自老英倫的一句慣用語：「Ｓｅｌｌ　ｉｎ　Ｍａｙ　ａｎｄ　ｇｏ　
ａｗａｙ，　ａｎｄ　ｃｏｍｅ　　ｂａｃｋ　ｏｎ　Ｓｔ﹒　Ｌｅｇｅｒ＇ｓ　Ｄａｙ」，所
指的是住在倫敦的貴族、商人及銀行家，趁暑假離開倫敦渡假去也，Ｓｔ　Ｌｅｇｅｒ’ｓ　Ｄ
ａｙ則是在９月中舉行的聖烈治賽馬錦標賽，亦是英國三冠馬王的最後一場賽事，即渡假回來後
就去觀賞這場錦標賽。
　
＊應趁「六絕」執平貨＊
　
　　美國投資者以某些股份在夏天的六個月（５至１０月）的表現，與冬天的六個月（１１至４
月）表現作比較，若某些股票在夏天的表現較差，投資者就會先行沽貨離場，等到１１月份再重
新投資。巧合地，美國紀念日及勞動節假期剛好亦是在５月及９月，一些喜歡在這段時間內放一
個長假的美國交易員及投資者，於是這句老英倫慣用語不知何時，就被美國投資者借來形容上述
的投資習慣了，這與我們的「五窮六絕七翻身」所形容的截然不同。
　　恆指現貨在５月期指結算日高見２９３３６點，逼近４月２９日高位２９４０５點，亦屬今
年３月初以來的橫行區頂部，似有夾盡淡倉後再行六絕的味道。因此，在恆指突破２７５００至
２９５００點區間之前，暫時仍宜以上落市看待。然而，一如本文所指，５月若不窮，７月仍翻
身，以過去５１年計，機率超過６２％，如此看來，６月縱為淡絕之月，更是趁低吸納時機，等
待７月榮景再現！《經濟通資深市場分析師　鄭廣復》

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話31/05/2021
《講股論勢－鄭廣復》五不窮時六吸貨　七月收成笑呵呵!
香港要聞31/05/2021
【谷針新招】政商界奇招「谷針」　打針抽樓送假期、提供婚配服務
財經熱話31/05/2021
【陶觀天下】陶冬：人民幣升值趨勢確定　利好人幣資產價格
開市Good Morning31/05/2021
溫傑：美團價值有變　約240元可買入首注
財經熱話28/05/2021
【打針有樓抽】發展商助政府「谷針」　送凱匯千萬單位咁筍？
中國故事28/05/2021
《神州經脈》人幣刷三年高　滬指斷四連升　成交萬億外資流走
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞BEEM 充電便攜式榨汁杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金