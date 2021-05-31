《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：中證監從嚴從快打擊欺詐發行

《經濟通通訊社３１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



進一步把加強黨的領導和完善公司治理統一起來

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中共中央辦公廳近日發布《關於中央企業在完善公司治理中加強黨的領導的意見》，對中央企業

進一步把加強黨的領導和完善公司治理統一起來、加快完善中國特色現代企業制度作出部署、提

出要求。



從嚴從重從快打擊欺詐發行等違法行為

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中證監副主席李超２９日在國際金融論壇２０２１春季會議上表示，中證監將從嚴從重從快打擊

欺詐發行、財務造假，以及以市值管理之名行市場操縱之實等惡性違法違規行為，讓做壞事之人

付出沉痛代價。



退市新規威力彰顯

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截至目前，今年被強制退市的上市公司已達１７家，超過去年全年總和。退市新規威力持續彰顯

，「應退盡退」勢不可擋，Ａ股市場優勝劣汰的良性局面加速形成。





《上海證券報》



李超：更好發揮資本市場樞紐作用

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中證監副主席李超日前表示，中證監將進一步落實「建制度，不干預，零容忍」的「九字方針」

，推進資本市場更好發揮在資源配置、風險緩釋、政策傳導、預期管理等方面的樞紐作用。



公募基金２２年累計盈利逾５萬億元

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１９９８年，公募基金正式登上中國資本市場舞台。截至去年年底，公募基金產品累計為投資者

賺取超過５萬億元人民幣，不少堅持長期投資的投資者獲得了豐厚的回報，鮮活的財富故事不斷

湧現。



多措並舉提升基民獲得感

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登上中國資本市場舞台２０多年來，公募基金產品累計盈利超過５萬億元人民幣，但「基金賺錢

，基民不賺錢」這一行業難題依然存在，仍有部分投資者在追漲殺跌、頻繁申贖中損耗了收益。





《證券時報》



央企要在完善公司治理中加強黨的領導

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中共中央辦公廳近日發布《關於中央企業在完善公司治理中加強黨的領導的意見》，對中央企業

進一步把加強黨的領導和完善公司治理統一起來、加快完善中國特色現代企業制度作出部署、提

出要求。



李超：從嚴從重從快打擊惡性違法違規行為

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中證監副主席李超近日在參加國際金融論壇２０２１年春季會議時表示，中證監將從嚴從重從快

打擊欺詐發行、財務造假，以及以市值管理之名行市場操縱之實等惡性違法違規行為，讓做壞事

之人付出沉痛代價。



防範熱錢大進大出對新興市場帶來擾動

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銀保監副主席梁濤近日在國際金融論壇２０２１年春季會議上表示，後疫情時代，全球應加強金

融監管合作，共同防範金融風險。健全跨境資本流動監測體系，防範熱錢大進大出對新興市場帶

來擾動。（ｌｃ）

