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31/05/2021 08:28

《駐京專電》習近平：全力攻堅高端芯片等關鍵技術，瞄準量子信息

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》當今全球科技戰愈演愈烈，國家主席習近
平２８日在兩院院士大會、中國科協第十次全國代表大會上發表講話，他表示，必須保持強烈的
憂患意識，科技攻關要奔著最緊急、最緊逼的問題去，在石油天然氣、基礎原材料、高端芯片等
關鍵核心技術上全力攻堅，瞄準量子信息等前沿領域並加快突破一批藥品、醫療器械、醫用設備
、疫苗等領域關鍵核心技術。
　　習近平稱，要在事關發展全局和國家安全的基礎核心領域，瞄準人工智能、量子信息、集成
電路、先進製造、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領域，前瞻部署一
批戰略性、儲備性技術研發項目，瞄准未來科技和產業發展的制高點。要優化財政科技投入，重
點投向戰略性、關鍵性領域。

＊中國原始創新能力不強，要下大氣力解決＊

　　習近平指出，中國原始創新能力還不強，創新體系整體效能還不高，科技創新資源整合還不
夠，科技創新力量布局有待優化，科技投入產出效益較低，科技人才隊伍結構有待優化，科技評
價體系還不適應科技發展要求，科技生態需要進一步完善。這些問題，很多是長期存在的難點，
需要繼續下大氣力加以解決。

＊對企業基礎研究投入實行稅收優惠＊

　　習近平表示，要創新鏈產業鏈融合，關鍵是要確立企業創新主體地位；要發揮企業出題者作
用，加快構建龍頭企業牽頭、高校院所支撐、各創新主體相互協同的創新聯合體，提高科技成果
轉移轉化成效。
　　要優化財政科技投入，重點投向戰略性、關鍵性領域；並加大基礎研究財政投入力度、優化
支出結構，對企業基礎研究投入實行稅收優惠，鼓勵社會以捐贈和建立基金等方式多渠道投入，
形成持續穩定的投入機制。　　
　　要強化國家戰略科技力量，提升國家創新體系整體效能，科技領軍企業要發揮市場需求、集
成創新、組織平台的優勢，提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平。

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