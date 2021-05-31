【新冠肺炎】今晚起離開廣州須持檢測證明，越秀、海珠區全民檢測

《經濟通通訊社３１日專訊》廣東新冠疫情持續擴散，２８至２９日，全省新增２宗本地確

診以及共２１宗無症狀感染。廣州市疫情防控指揮部宣布，為減少因人員流動帶來的疫情傳播風

險，５月３１日２２時起，通過廣州轄區內機場、鐵路、公路客運站等站場離穗的旅客（不包括

外地中轉旅客），須憑「健康碼」綠碼，並持有７２小時內核酸檢測陰性證明。而離穗出省的小

型汽車司機和乘客，亦均須持有７２小時內核酸檢測陰性證明。

此外，廣州市進一步擴大全民核酸檢測範圍。除了荔灣區繼續組織核酸篩查，５月３０日至

６月１日起，海珠區和越秀區亦分別對全區人員進行核酸檢測。



＊荔灣多地「封區」，餐廳禁堂食＊



在疫情最嚴峻的荔灣區，多個小區由低風險調升為中風險地區，海龍街、白鶴洞街、中南街

、東滘街、沖口街區域範圍內，所以人要以居家為主，停止非日常生活必須的一切活動，除每戶

每天限１人外出購買生活必需品外，其他人員不得外出。娛樂場所、室內文化體育場館、批發市

場、學生兒童托管機構一律停業，幼兒園、培訓機構暫停線下教學，餐飲場所禁止堂食。



＊疫情感染者基因測序高度同源，均為印度變種病毒＊



廣州市衛健委副主任陳斌昨日（３０日）下午通報指，自５月２１日至３０日，廣州累計報

告新冠肺炎確診病例５例，無症狀感染者２１例。多日以來感染者中已檢測的基因測序結果高度

同源，均為傳播速度極快的印度發現的變種病毒株。（ａｃ）

