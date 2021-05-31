【大國博弈】美國禁進口大連海洋漁業公司海產品，稱存在強迫勞動

《經濟通通訊社３１日專訊》美國海關和邊境保護局（ＣＢＰ）對中國大連海洋漁業有限公

司的海產品實施新的進口禁令。該局稱，該公司船隊的３２艘漁船使用強迫勞工，其中包括許多

印尼工人。調查發現在大連海洋漁業作業中強迫勞動的合理證據，包括身體暴力，扣發工資，虐

待工作和生活條件。

ＣＢＰ將立即在美國入境口岸扣留大連海洋漁業有限公司的金槍魚、劍魚和其他產品。該局

官員表示，禁止進口的「暫扣令」也適用於含有該公司海鮮的其他最終用途產品，如金槍魚罐頭

和寵物食品。（ｃｔ）

