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即市新聞

31/05/2021 11:04

【人仔急升】即期短暫走低後重企６﹒３６，專家稱羊群效應抬頭


　　《經濟通通訊社３１日專訊》人民幣中間價五連升，持續刷新逾三年高位。即期匯率
（ＣＮＹ）今早低開後，盤初曾走低至６﹒３７上方，最低見６﹒３７４８，貶值１３０點；惟
低於預期的４月官方製造業ＰＭＩ並未對匯價產生太大影響，目前即期已轉漲，並重新企於
６﹒３６水平；離岸價亦微升，現報６﹒３５７５兌一美元。
　　中銀證券全球首席經濟學家、中國前外管局國際收支司司長管濤最新表示，分析人民幣匯率
走勢，邏輯比結論更重要；近期境內外匯市場追漲殺跌的順周期「羊群效應」有所抬頭；這既不
利於外較市場有序運行，也會加大出口部門財務困難。

＊人幣單邊升值給出口企業造成匯兌損失＊

　　他解釋稱，人民幣升值固然有助於降低進口成本，部分對沖大宗商品價格上漲的影響，卻會
給出口企業造成一定的財務壓力。國內出口企業從出口報關到收匯通常有一定的時間差，疫情大
流行造成國際物流受阻，進一步延長了這個賬期。而出口收匯又絕大部分是美元，人民幣持續單
邊升值可能給企業造成匯兌損失。在國內企業匯率風險管理意識和能力不足的情況下，更是如此

　　管濤亦指出，股市漲跌和人民幣升貶值之間的關係是不穩定的，簡單把升值當作Ａ股的利好
恐怕要十分慎重，尤其是目前外需對中國經濟復蘇較為重要，而外貿企業又深受升值困擾的情況
下。（ｗｌ）

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