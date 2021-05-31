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即市新聞

31/05/2021 11:42

《融天納地－溫天納》評估中美貿易關係的發展

　　《融天納地》在上周中美進行全面經濟對話，綜合內地不同觀點以及筆者對內地經濟的分析
，有數項重點值得投資市場關注。
　　
　　首先，去年新冠疫情對內地完成進口擴大目標產生了一定的影響，參考內地進口統計數據，
中國自美國進口量完成目標的５８％。若考慮兩年累計進度，根據２０１７年各月進口比例衡量
月度所應達到的進口目標，截至今年４月底已完成目標的６２％。擴大自美國進口主要有兩項特
徵：（一）在進口目標完成度上，農產品大於製成品，而製成品大於能源品。截至今年４月底，
農產品進口已完成兩年總目標的５０﹒４％，製成品和能源品則分別完成３８﹒９％和
２３﹒５％。能源品進口完成度較低，並非受擴大進口的速度慢，而是與目標增加量遠遠較大有
關。二、在完成進口目標的過程中，出現了「清單產品的替代效應」。清單產品在中國自美國進
口額中，佔比從２０１７年的７１％左右上升到２０２０年的７４％左右。因存在替代性，增加
了達標的難度。
　
　　其次、自去年初協定後，中國在擴大自美國進口的過程中出現了以下的變化，首先中國進口
美國農產品和能源品的比重有效提升，但進口美國製成品的比重仍處於下滑的趨勢。深層次看，
中國自美國進口農產品雖快速增長，但並未明顯排擠其它國家的進口。去年疫情對中國製成品進
口的影響較大，主要受累於航空器等運輸設備不足。與此同時，中國自美國進口能源的比重大幅
上升，但因油價下行跌，導致總額上漲仍不足額。
　
　　最後，參考目前宏觀大環境，今年要完成中美協議下的兩年進口目標，難度甚大。不過，若
從２０２１年單年目標的執行角度而言，則較容易達標。始終兩年目標若要達標，每月增加清單
產品的進口量肯定需要明顯提升。就算有如此需求，在目前環球疫情下，交通運輸配套能否無縫
對接，亦屬疑問。而且，中國原油進口量在去年低油價環境下大幅增長後，未來增長能否維持，
值得關注。故此，在盤算製成品範疇以及能源品範疇面對的難處後，單純依靠農產品進口來達標
，看似是一件不可行的任務。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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