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即市新聞

31/05/2021 11:51

《匯市一周－徐惠芳》觀望各國數據及澳洲議息，外幣整固

　　《匯市一周》展望本周，關注油組（ＯＰＥＣ＋）部長級會議、澳洲聯儲的利率會議、Ｇ７
集團各國財政部長會議等。數據關注中國５月官方製造業ＰＭＩ、歐元區多國和美國５月
Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ，美國５月ＡＤＰ就業人數和非農數據變動。本周有多位美聯儲官員
講話。５月３１日英國春季銀行假期、美國陣亡將士紀念日，英國倫敦證券交易所和美國紐約證
券交易所休市。
　
　　市場預期，美聯儲最早將在明年初開始加息，而將今年年底著手縮減量寬計劃，美聯儲可能
在明年上半年加息，而不是市場目前預期的２０２３年。美聯儲仍維持謹慎，並認為不會存在長
期通脹壓力，若是更具結構性的長期目標，美聯儲將不得不在某個時候加息，市場對美國經濟復
甦非常有信心。
　
　　市場預期，美聯儲將在今年９月釋放削減購債信號；預計美聯儲將於２０２２年４月開始縮
減購債規模；預計美聯儲將在每次會議上縮減１００億美元（５０億美元ＭＢＳ）規模。
　
　　美國第一季度ＧＤＰ季率修正值為６﹒４％，預期６﹒５％，前值４﹒３％；美國４月耐用
品訂單月率為－１﹒３％，預期０﹒７％，前值０﹒５％。美匯指數上周五收於９０﹒０５水平
整固，下方支持８９﹒６０、８９﹒００。
　
＊留意周二澳洲議息＊
　
　　現貨黃金從４個多月高位回落，上周五收於每盎司１９０２﹒７５美元附近上落，趨勢往上
，下方支持１８７５、１８６０美元，挑戰上方阻力１９２８美元，前高在每盎司１９６０美元
水平。
　
　　原油期貨收高，美國原油庫存下降，加強了投資者對夏季駕車高峰期之前，需求改善的預期
，蓋過了對伊朗可能恢復供應將導致供過於求的擔憂。
　
　　美國截至５月２１日一周，ＥＩＡ原油庫存變動減少１６６﹒２０萬桶至４﹒８４３億桶，
預期減少１００萬桶，ＥＩＡ汽油庫存實際公布減少１７４﹒５０萬桶，預期減少１１０萬桶。
紐約期油收於每桶６６﹒６２美元水平整固，下方支持６３﹒４０、６０﹒８０美元。
　
　　周二澳洲聯儲利率會議，留意儲方是否參考最近新西蘭聯儲銀行的鷹派立場。若澳洲聯儲銀
行跟隨其鷹派立場，或助澳元兌美元挑戰７８美仙水平。技術上，澳元兌美元自早前升上７８美
仙後被拒，一度跌破至７７美仙之下。若澳洲聯儲銀行決策未能刺激，澳元將下探至
０﹒７６２６或指向下一級支持位０﹒７５８４。《國泰君安財富管理投資顧問　徐惠芳》

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