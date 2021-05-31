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即市新聞

31/05/2021 12:02

《金石為開－黃威》通脹高企推升金價，警惕短線超買風險

　　《金石為開》過去一周黃金延續震盪走高的趨勢，全周累計上漲１﹒２％。美國通脹數據超
預期上升，惟美聯儲仍減持通脹壓力只是暫時性的。因此債息受到壓制，反覆收跌；美元指數依
舊疲軟，於９０關口附近徘徊，為金價提供支撐。不過關於縮減購債的討論開始被提及，５月非
農亦有機會大幅修正４月數據，後續美元可能築成雙底從而限制金價升勢。
　
　　據美國商務部統計，４月核心ＰＣＥ物價指數同比升３﹒１％，超出預期的２﹒９％，較前
值１﹒８％大幅提高，創１９９２年來最高增速。這一美聯儲青睞的通脹指標已經遠高於當局
２％的長期目標，繼續令市場感到擔憂。不過美聯儲仍然堅稱通脹只是暫時性的，上周多位官員
均發表講話淡化高通脹持續存在的風險。短期內市場似乎選擇了相信美聯儲，最近一個多月１０
年期美債息率一直在１﹒６％附近上落，並未顯現出上升勢頭。同時美元表現也十分疲軟，美匯
指數持續在９０關口附近徘徊。這為黃金的上漲提供了極好的環境，金價繼續震盪走高，站穩
１９００美元之上。
　
　　不過市場也在發生微妙變化，近期關於縮減購債的討論開始被提及，在後續的議息會議上，
這一議題可能會更加頻繁地出現，美聯儲或借此讓市場為縮減購債做好準備。儘管美聯儲不太可
能於短期內加息，但貨幣政策邊際性收緊的傾向無疑需要引起投資者警惕。而且美元指數在９０
附近的沽壓明顯有所減輕，不排除後市出現雙底反彈的可能。而黃金則依舊處於短線超買狀態，
日線ＭＡＣＤ上漲動能柱縮減，可能會在本周形成死叉；ＲＳＩ反覆逼近８０一線，回落風險愈
來愈大。投資者需留意指標會否出現轉向，一旦ＲＳＩ掉頭跌穿７０，則應該伺機獲利離場，當
下最好設置移動止損。《六福金融分析師　黃威》

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