《ＥＴＦ透視－陳承冲》中國老齡化加劇，利好生物科技及人工智能

《ＥＴＦ透視》中國正面臨人口老齡化加深、勞動年齡人口下降的嚴峻挑戰。挑戰亦是機遇

，長期趨勢性的人口結構變化將帶動國內醫療保健產業的發展，並加速人工智能和機械人的應用

及實踐。

國家統計局去年底進行的全國人口普查顯示，２０２０年中國總人口為１４﹒１億人，較

２０１０年人口普查結果增長５﹒３８％。過去十年年均增速僅０﹒５３％，為六十年以來的最

低增速，比２０００年至２０１０年的年平均增長率下降了０﹒０４個百分點。

人口普查結果並顯示，中國６０歲及以上人口佔１８﹒７％，比２０１０年上升５﹒４４個

百分點，中國人口老齡化程度進一步加深，未來一段時期將持續面臨人口長期均衡發展的壓力。

國家統計局長寧吉喆指出，中國人口基數大、人口眾多的基本國情沒有改變；少兒和老年人口比

重雙升，凸顯了「一老一小」問題的重要性，老齡化已成為今後一段時期的基本國情。



＊醫療保健需求增＊



伴隨人口老齡化而來的將是激增的醫療保健需求以及生物科技的發展。生物科技將前沿的技

術進步與生物學研究和應用相結合，以開發新的醫學過程，治療方法和產品。它使我們能夠將自

然發生的生物和過程轉變成強大的武器，抵禦世界上最具侵略性的疾病、狀況和疾病。

此外，勞動年齡人口規模的下降、勞動力成本不斷攀升，也將推動人工智能和機械人領域的發展

。政府已將人工智能寫入「十四五規劃」和２０３５年遠景目標中，並將其置於計劃重點發展的

前沿科技之列。



＊利好生物科技及人工智能＊



我們認為，在政策支持和市場需求推動下，生物科技和人工智能領域具有極大的發展潛力和

投資價值。《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》

