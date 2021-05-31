《陶冬天下－陶冬》人民幣入升軌，美通脹顯壓力

《陶冬天下》虛擬幣圈崩了，美國通脹炸了，美股Ｓ＆Ｐ５００再創新高，引領風險資產價

格大體向好。上周的大故事是美國通貨膨脹暴升，核心ＰＣＥ指數（聯儲最關心的通脹指標）直

升到３﹒１％，為１９９２年以來最高的升幅，通貨膨脹壓力如期而至，而且超出預期。但是市

場債券市場選擇相信鮑威爾和聯儲高官，暫時認定通脹壓力為暫時性、過渡性的，債市走好，十

年期國債利率當天居然下降了４個百分點。債市無憂，股市便接著升，不過科技公司主導的納斯

達克就缺少一點方向。人民幣升值是上周另外一個大故事，人民幣對美元離岸匯率連破數關，指

向６﹒３６，升值之迅速頗為罕見。美元匯率指數有波幅無漲幅，風險指數ＶＩＸ則輾轉下行。

拜登宣布了任內第一份預算案，下年度聯邦政府開支計劃大增六萬億美元，財政赤字急升，公司

所得稅可能從２１％調回到２８％。美國經濟重啟，石油價格大幅向上，大宗商品價格也止跌回

升。比特幣出事，黃金價格上漲，今年初之後首次踏上１９００高地。



人民幣進入了中期升值軌道。中國對美國的貿易順差，沒有受到貿易戰和疫情的衝擊，反而

變得愈來愈大。隨著印度、越南疫情惡化，愈來愈多的飛單轉向中國。中國的經濟復甦也是全世

界最好的。更重要的是大宗商品價格暴漲，直接威脅到中國製造業的生存。匯率升值，成為紓緩

輸入型通脹、穩定宏觀環境的一個重要政策工具。為了應付疫情，美國聯儲實施了大規模的ＱＥ

，而且一時半會兒停不了。中國人民銀行實際上從去年下半年就開始回收流動性，今年更直接脫

離了危機應對模式。兩國的貨幣政策，形成鮮明對照，並一定會反映在匯率上。筆者認為人民幣

對美元匯率升值趨勢確定，１２個月內離岸人民幣對美元可能見６。人民幣升值預期升溫，會帶

來海外資金的流入。短期利好人民幣資產。中期來看，誰印錢印得多，誰的資產升值會更快。

２００８年那一輪，中國印錢更猛，所以房價升幅在全世界都是數一數二的。長期來看，沒有一

個經濟能光靠印錢而持續繁榮，而且印錢會帶來很多後遺症。中國現在擺脫危機應對模式，聚焦

於經濟轉型、科技創新，長遠一定是好事。



美國４月份核心ＰＣＥ通脹指數升到３﹒１％，為近三十年來的高位，ＰＣＥ指數本身為３

﹒６％，兩者均遠超過市場預期，遠超過聯儲的政策目標，未來一段時間還得漲。筆者認為美國

肯定有通脹壓力，而且不僅僅是過渡性通脹。工資是萬般通脹之源，工資一動，全盤上漲。不少

城市低端服務業開始面臨招人難的局面。再加上能源和進口通脹，通貨膨脹是未來觸發市場動蕩

的潛在源頭。不過通脹對市場影響究竟有多大，則取決於聯儲如何在政策上處置。鮑威爾是特朗

普認命的，他要尋求連任，一定要有投名狀，那就是要為拜登的財政政策護航。由於這個原因，

聯儲死口咬定通脹是暫時性的，不必為此輕易改變政策立場。如本欄目之前所述，筆者相信聯儲

在退出政策上一慢、二看、三拖延。先是動口不動手；物價再升，就慢慢減少買債規模，這個大

約第四季度發生；明年年中開始回收流動性。加息恐怕是２０２３年下半年以後的事情。



拜登推出的預算案是大手筆，哪怕最終為了和民主黨溫和派議員妥協而削減規模，也是歷史

上罕見的公共開支計劃。美國經濟正在進入一輪暴漲，此時此刻再施以巨額的公共開支，經濟有

沒有能力消化其實是未知數。美國經濟乃至全球經濟正充滿供應端的瓶頸，有效供應並非如新古

典理論所表述的那樣瞬間實現。龐大的預算究竟有多少在拉動經濟，另有多少在催生通脹，值得

關注。



本周焦點是美國的非農就業數據。在上月意外低的數字之後，預計５月份重回正軌，錄得

６００Ｋ增長，失業率回落到５﹒９％。除此之外，中國和歐洲的ＰＭＩ數字值得留意。聯儲發

布經濟狀況褐皮書；ＯＥＣＤ發布經濟展望報告。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

