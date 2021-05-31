《缸邊隨筆－石鏡泉》搵鬼買

《缸邊隨筆》人，是日間活動，鬼，是晚間活動，金融市場，是人買定鬼買？平常人會諗是

人買，因為股市、匯市都是朝九晚五間有買賣，有這想法，是因為你真是平常人，但大戶怎是平

常人？



美標普５００走勢平常日間（美０９：３０至１６：００）表現平平，但標普５００於凌晨

２：００至３：００ａｍ，則是每日升勢最凌厲時段。自５月以來的累積升勢，唔比唔知道，一

比就知衰，炒美股標普，夜晚炒好過。



＊為甚麼有這現象？＊



紐約聯儲局最近出了個報告，解釋這現象是美股莊家承入較多的沽盤，改在日間

４：００ｐｍ收市時，標普５００收市位便被壓低了。但之後在夜市期間又為甚麼會升了？莊家

托高？沽出？又沽予誰？



美儲局解釋是：海外買家察覺美股標１普５００是過低，遂買。



你信嗎？海外買家對美標普５００的價值有更好的認識？中國人講隔山買牛，是指甚麼？不

知底蘊，風險高嘛！海外買家不怕風險？



摩根士丹利則認為這主要是在美國收市後，在亞洲和歐洲市有利好消息出爐，尤其是有關疫

情的利好消息，另方面是不少美國經濟數據都是在美股收市後才公布的。當這些消息利好時，美

股晚市便升。



真是摩笛亂咁吹。



１﹒在美股收市後的疫情和經濟公布一定是利股市的嗎？印度、日本這兩個月的疫情又是利

股的嗎？但為何由今年３月起，就出現美股夜市可升多過日市？



２﹒至於美儲局的海外買家見到美股的投資價值，而美國本土買家就見不到，是秉承了近年

來美國政客的自卑心態，成日話自己話得，畀外人扒了頭。



筆者的解釋則十分簡單，是美國大戶在出貨，他們日間沽，到夜市，成交疏，便可用較少的

資金把大市托回上去，又待明日再沽，如此沽時沽得多，托時買得少，股票就可出貨了，但指數

就不見大跌下，這種移形換影的手法，在港股中也常見到。



８０年代時，港股可以日市好好樣，但到下午３時半，倫敦的貨便過來沽，行內稱之為越洲

飛彈。



９０年代外資炒技高超，沽是成日，但臨尾半小時以較少資金又炒番高，遂常見出，日中跌

４００，收市跌４０的現象，你以為是有人入貨？翌日又是這樣的市中跌４００，埋單跌４０。

兩日合計跌８０點，但就出了８００點的貨！上周五（２８日），期指結算，大戶又玩這個大挪

移法。



現貨月期貨：最高升高至２９３３７，最多升了１５２，但就以２９２０５收，微跌２０點

。



下月期指則是：最高只升至２９２５３，最多升了１７９點，但就以２８９８６收，跌了

８８點。



現貨月期指較下月期指最高位高８４點，在期權理論上是不應該的，因為６月期貨有較多時

間值，應較貴。但就反而低了，大戶計錯數？看期指今日（３１日）表現再說。



鬼，最叻是鬼掩眼、鬼迷心竅、扮鬼，投資者要常備八卦鏡，才可把妖怪照出。



５月期指和６月期指兩者在２：３０ｐｍ後的走勢是否不一樣？是大戶做嘢還是小戶做嘢呢

？今日有答案。《資深投資者 石鏡泉》

