《經濟通通訊社３１日專訊》保利協鑫（０３８００）公布，有關貸款人聲稱行使對質押股
份的擔保權益，即作為首期貸款擔保向存管經紀轉入的協鑫新能源（００４５１）之８﹒６５１
億股，保利協鑫已就貸款人聲稱行使對質押股份的擔保權益一事向香港警方報案。
該集團指，正在與其顧問合作，選擇一間獨立調查公司協助進行進一步調查。（ｗｈ）
31/05/2021 07:56
保利協鑫（３８００）報警，質押協鑫新能源（４５１）股份遭行使
《經濟通通訊社３１日專訊》保利協鑫（０３８００）公布，有關貸款人聲稱行使對質押股
份的擔保權益，即作為首期貸款擔保向存管經紀轉入的協鑫新能源（００４５１）之８﹒６５１
億股，保利協鑫已就貸款人聲稱行使對質押股份的擔保權益一事向香港警方報案。
該集團指，正在與其顧問合作，選擇一間獨立調查公司協助進行進一步調查。（ｗｈ）
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