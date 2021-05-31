《日入而息》港府研未打針限入食肆，人行上調外匯存款準備金率

《今天重點》﹡林鄭稱推全城起動快打疫苗運動，公務員將享疫苗假期；林鄭稱疫苗接種計

劃動用大量公帑，應由商戶提供獎品；聶德權稱未來三月政府僱員接種每劑

疫苗後獲１日假期；陳肇始稱若再爆疫，將研限制未打針者進入食肆等場

地；薛永恆稱將推「安心出行２﹒０」，具儲存針卡功能

﹡信銀國際推定存優惠，打齊兩針享一厘存款利率；睿智金融舉辦抽獎予已打

針市民，捐出１５０萬元股票

﹡本財年首個月錄１０６億元赤字，財政儲備９１７２億；金管局表示４月新

批按揭貸款額按月減少４﹒３％；４月底外匯基金總資產按月增加２７億元

﹡４月港元存款跌０﹒５％，香港人民幣存款升１﹒２％

﹡本港新增４宗輸入個案，灣仔男警初步確診

﹡政治局會議表示實施一對夫妻可生育三個子女政策

﹡人行上調金融機構外匯存款準備金率２個百分點



《即日市況》﹡美團高收近一成一，港股拗腰收升２７點報２９１５１守百天線



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒４％，國家擬推「三孩政策」生育股拉漲



《美元匯價》﹡５月非農就業如理想，應短期利好美元；歐元最新報１﹒２１８７╱９０，

日圓最新報１０９﹒６８╱７０



《公司業績》﹡正道集團（０１１８８）去年虧損收窄至７２９０萬元人民幣，不派息

﹡新海能源（００３４２）延遲刊發２０２０年經審核年度業績

﹡成都高速（０１７８５）首季轉虧為盈賺１﹒５５億元人民幣



《公司資訊》﹡日經新聞表示匯豐股東投票通過到２０４０年停止煤炭融資

﹡必瘦站（０１８３０）將於９月於沙田開設婦科旗艦服務中心

﹡兆科眼科（０６６２２）委任蔡建明為首席醫學官

﹡東曜藥業（０１８７５）莫唑胺膠囊已獲得國家藥品監督管理局藥品註冊批

件

﹡阿里巴巴（０９９８８）年初申請註冊「躺平」商標，目前仍待審查

﹡恆生銀行（０００１１）會繼續與ＮＧＯ合作推動低碳計劃；恆生銀行與低

碳想創坊推「減碳恆動－太陽能關懷計劃」

﹡中原建業（０９９８２）料今年來自建業地產收入將降至５％內

﹡港交所（００３８８）就固定收益ＥＴＦ及貨幣市場ＥＴＦ推兩項新費用寬

免

﹡友邦保險（０１２９９）委任孫潔為公司獨立非執行董事

﹡星美文化旅遊（０２３６６）已委任禹銘投資管理為財務顧問，清盤人仍進

行評估

﹡復宏漢霖（０２６９６）子公司研發晚期實體瘤治療藥物獲ＦＤＡ批准臨床

試驗

﹡青建國際（０１２４０）獲新加坡建築工程合約，總額約１０﹒７億元

﹡瑞斯康集團（０１６７９）認購及配售協議失效

﹡巨匠建設（０１４５９）呂耀能退任公司總經理，呂雲濤接任



《國企紅籌》﹡華晨中國（０１１１４）繼續暫停買賣，以待履行復牌指引

﹡五礦資源（０１２０８）擬配股集資逾１６﹒４億

﹡石藥集團（０１０９３）「拉考沙胺片」產品獲藥品註冊批件



《神州民企》﹡奧園（０３８８３）向八附屬墊款，為物業發展項目提供資金

﹡花樣年（０１７７７）接納購買本金額１億美元的２０２１年票據

﹡大明國際（０１０９０）公眾持股量約１８﹒７８％，擬６月配股以達最低

規定

﹡騰訊（００７００）、恆大（０３３３３）合作打造智慧物業科技平台「微

物雲」，助行業數字化



《中國要聞》﹡內地５月官方製造業ＰＭＩ微跌至５１％，略低於預期

﹡內地５月非製造業ＰＭＩ升至５５﹒２％

﹡統計局表示５月服務業商務活動指數微落，運行總體穩定；５月製造業續擴

張，景氣度高於上兩年同期

﹡上交所向上海電氣發監管函，督促妥善處置風險

﹡龔正稱推動教育高質量發展，努力把上海建成公園城市

﹡Ａ股轉強ＥＴＦ交易熱，華夏基金權益類規模破２０００億

﹡人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠；上調金融機構外匯存款準

備金率２個百分點

﹡政治局會議表示實施一對夫妻可生育三個子女政策

﹡傳華融已劃付９﹒７８億美元境內外到期債券本息資金

﹡萬科否認入股藍光發展跌逾１％，一境內債直插１８％

﹡抖音訴愛奇藝侵權案二審維持原判，獲賠１６萬元人民幣

﹡上海「十四五」將對困難人群加大投入和保障力度

﹡外匯局表示截至５月末批准１３７０億美元ＱＤＩＩ額度

﹡據報滴滴自駕將完成３億美元融資，引入廣汽集團

﹡乘聯會表示三胎政策利好中國車市，望帶動七座車需求

﹡滬第三批集中批量供應房源出爐，合計逾１﹒２萬套



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒２％重回萬七，日本贈台灣阿斯利康疫苗



《其他消息》﹡立法會夏季休假縮短，最後大會訂於１０月２０日

﹡法官胡雅文收恐嚇電話，港澳辦及中聯辦強烈譴責

﹡梁振英稱香港有獨特角色和任務平衡國際對中國觀點

﹡完善選舉制度的修例刊憲今日生效，立法會增至９０席

﹡民主派初選案按控方申請定於７月８日提訊

﹡金管局表示４月新批按揭貸款額按月減少４﹒３％；４月底外匯基金總資產

按月增加２７億元

﹡４月港元存款跌０﹒５％，香港人民幣存款升１﹒２％

﹡本財年首個月錄１０６億元赤字，財政儲備９１７２億

﹡柏傲莊ＩＩＩ累收１﹒１萬票，料明日加推周末開售

﹡新一期居屋今起揀樓，啟翔苑「樓王」不足半小時售出

﹡深股通額度全日用近５４億元；滬股通額度全日用２６億元，陸股通淨流入

５２億

﹡利嘉閣地產周末１０大屋苑成交宗數錄近３周最少

﹡致同表示首季企業交易減少１５％，料今年整體交易量上升

﹡「賞你遊香港」活動明日起接受報名

﹡最高法表示研究起草反壟斷、反不正當競爭司法解釋

﹡盛智文冀下任特首將房屋問題放在首位



《大國博弈》﹡七國集團批評破壞全球貿易體系國家，矛頭直指中國

﹡王毅稱中歐共識多於分歧，願與愛爾蘭加強多邊合作

﹡白宮表示最新網絡攻擊事件不影響美俄首腦峰會下月舉行

﹡美國將對白俄羅斯實施制裁，敦促國民避免前往當地

﹡報告指對華關稅暫難取消，惟中美提高關稅排除率可行

﹡傳ＷＴＯ已成立小組解決中國對澳洲大麥徵雙反稅爭議

﹡澳洲與新西蘭就中國問題達成共識，關切香港新疆情況

﹡南方五省用電最高超２億千瓦創新高，粵２１市有序用電

﹡中方稱遠洋漁業從未向美銷售任何產品，不存強迫勞動



《谷針新招》﹡上市公司管理人員接種疫苗後可申請檢疫豁免

﹡何栢良建議若有七成公務員接種，便不需按機制減薪

﹡林鄭稱推全城起動快打疫苗運動，公務員將享疫苗假期；林鄭稱疫苗接種計

劃動用大量公帑，應由商戶提供獎品

﹡政商界奇招「谷針」，打針抽樓送假期、提供婚配服務

﹡張宇人稱逾千間食肆願意為已打針食客提供七折優惠

﹡張建宗稱捐樓抽獎值得肯定，歡迎商界提供打針誘因

﹡陳肇始稱若再爆疫，將研限制未打針者進入食肆等場地

﹡傳金管局擬建議銀行為員工提供兩天有薪預防接種假期

﹡聶德權稱未來三月政府僱員接種每劑疫苗後獲１日假期

﹡薛永恆稱將推「安心出行２﹒０」，具儲存針卡功能

﹡信銀國際推定存優惠，打齊兩針享一厘存款利率

﹡睿智金融舉辦抽獎予已打針市民，捐出１５０萬元股票

﹡商會表示中小企業規模細，疫苗假期帶來成本壓力



《新冠肺炎》﹡本港新增４宗輸入個案，灣仔男警初步確診

﹡陳肇始稱上調台灣為高風險地區

﹡廣州荔灣兩街區封閉式管理，白雲機場大量航班取消

﹡台灣新增及追加共３４７宗本土確診，再增１５人死亡

﹡歐盟批准青少年接種輝瑞疫苗，英國批准使用強生疫苗

﹡美國國土安全部長表示正關注「疫苗護照」事宜

﹡袁國勇稱為新一波疫情作準備，包括為入境者驗抗體

﹡梁子超稱廣東疫情暫未危及香港，但適時要收緊回港易

﹡高福表示全球共有７條疫苗研發路線，８８款臨床試驗

﹡崔俊明建議港府日後採購疫苗量減半，倡引入國藥疫苗

﹡曾浩輝稱接種疫苗人士死亡率比無打針人士低

﹡藥劑師學會表示疫苗誘因應提醒市民身體不適者不宜接種

﹡外交部表示疫苗援助不應淪為圖謀政治私利的工具

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