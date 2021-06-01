《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ３４５２９．４５ 假 日 休 市
標普５００ ４２０４．１１ 假 日 休 市
納斯達克 １３７４８．７４ 假 日 休 市
倫敦富時１００ ７０２２．６１ 升 ２．９４點╱０．０４％
法蘭克福ＤＡＸ １５４２１．１３ 跌 ９８．８５點╱０．６４％
巴黎ＣＡＣ４０ ６４４７．１７ 跌 ３６．９４點╱０．５７％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．５０，歐元兌美元１．２２３２
01/06/2021 07:46
《日出而作》美股周一休市，歐洲股市輕微下挫
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ３４５２９．４５ 假 日 休 市
標普５００ ４２０４．１１ 假 日 休 市
納斯達克 １３７４８．７４ 假 日 休 市
倫敦富時１００ ７０２２．６１ 升 ２．９４點╱０．０４％
法蘭克福ＤＡＸ １５４２１．１３ 跌 ９８．８５點╱０．６４％
巴黎ＣＡＣ４０ ６４４７．１７ 跌 ３６．９４點╱０．５７％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．５０，歐元兌美元１．２２３２
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