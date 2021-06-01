《缸邊隨筆－石鏡泉》６月市道

《缸邊隨筆》今天（１日）是６月第一個交易天，但期貨言，昨天（３１日）已是６月期交

易。每年的６月是有個特殊意義，因為６月３０日是半年結期，是前兩季度的完結，第三、第四

季度之始。



傳統炒股順口溜是：三興四旺五窮六絕七翻身，但每年總會有人認為：「我看今年跟往年有

不同」。



關鍵是：「我看」。我一看之下，就跟傳統不同了。投資不是要講獨立思考嗎？怎可隨俗。

所以今年有人認為３、４月已跌了，５月不會窮，但事實呢？



＊港股上半年波動３０００點＊



５月恆指與期指的收市，與４月比，只跌少許。但要對比的是４月２９日和５月２８日，這

兩日都是期指結算日，而不應是４月３０日和５月３１日，這是月結日。如將５月最低位也拿來

算算，５月較４月底是曾跌過千五至千六點，這個跌幅算不算「窮」？如拿２月頂位３萬點對比

，恆指╱期指是曾跌去三千多點的。如以港股近年全年波幅是６０００點幅度計，半年波動

３０００點是港股的客觀規律，不是「我想」，「你想」般的去自我搬龍門。



２０２１年上半年波動了３０００點，下半年的３０００點（如有）又會波上定波下？試從

２０２０年３月中，港股起升點，以上升通道及成交來估２０２１年下半年可能走勢。



日線圖上，２０２０年３月中拉出上升軌，其頂底是約為自２０２０年３月以來的恆指頂底

區，今時恆指是在此上升通道的下半部波動，由今年１月至今的密集區（約為２９２００），港

股要向好先要升穿此區。



２０２０年１２月，恆指自２萬７區起升是有大成交支持的，今年２月中，恆指見頂，成交

亦見回落至今。



拳術中，有唯快不破；



股市中，有唯有水則活。



故今年下半年市走勢，一字記之曰：水。Ｍｏｎｅｙ ｍａｋｅｓ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ

ｇｏ ｒｏｕｎｄ。



恆指周線圖中，２０２０年３月起三條上升軌，今時恆指在中軸軌打滾，要確升破又是要靠

成交，如６月（即有４個星期），港股成交量不升而是下跌，大家怕要迎接恆指２６５了。



恆指月線圖示出，起碼自２０１１年１０月以來，恆指都是處上升軌上，同樣如有成交支持

，恆指可望上衝，但如成交不濟，則恆指可能會波動，最麻煩的，當然是ＯＢＶ成Ｍ形走勢，咁

就你唔ｓｅｅ Ｉ ｓｅｅ囉。



講完咁多，都是一句千年經典金句：



魚缸無水，魚難養。



水從何來？明（２日）續。







＊恆安可候５１元買＊



昨天筆者在《午市閒談》推介了恆安國際（０１０４４）。恆安屬內需股，主要在內地製造

、分銷及銷售個人衛生用品、護膚及零售產品，包括衛生巾、嬰兒紙尿褲及成人紙尿褲等紙品系

列。



快速消費品股昨個別發展，恆安收報５２﹒０５元，跌０﹒５７％；預期市盈率１２﹒０８

倍，預期周息率５﹒０９％。



＊去年多賺１７﹒６％＊



恆安是目前內地最大的婦幼衛生用品生產企業，也有涉足家庭生活用紙領域。去年多賺

１７﹒６％至４５﹒９億元人民幣，每股盈利３﹒８６４元人民幣，派末期息１﹒３元人民幣，

較上年升４％，全年派息２﹒５元人民幣。



隨著時間推移，人口老齡化這個社會趨勢將對恆安的成人紙尿褲產銷有正面影響，市場既然

有需求，只要踏實去做，便不愁生意。大摩和匯豐證券予恆安的評級分別為「大市同步」及「持

有」，目標價分別為５７（港元．下同）及５６﹒４元。



＊目標價５５元＊



恆安逢低位或近低位處便會升一轉。恆安日線圖突破了保歷加通道上軸，呈上移之勢，料可

升至５５元；月線圖上，恆安似無大進展，但也曾高見８０元，若博得三頂甚至四頂而破，則錢

途無限。



筆者昨午建議，有興趣者可候恆安回調至５１元才買入，短期阻力５２﹒８元，目標也先看

５２﹒８元，再望５５元；短期支持４９﹒９元，跌破４９﹒５元止蝕。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

