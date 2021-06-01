《國企紅籌》五礦資源折讓８﹒４％配股籌逾２３億營運和併購備用

《經濟通通訊社１日專訊》五礦資源（０１２０８）向至少於六名獨立投資者配售５﹒６５

億股，每股４﹒１５元，較前收市價折讓８﹒３９％，佔擴大後股本約６﹒５４％。交割預定於

本月８日完成。禁售期９０日。

所得款項淨額將約２３﹒２１億元，５０％擬用於潛在的未來併購或項目；５０％補充營運

資金及一般企業用途，以支持公司策略，上述款項預計於２０２３年１２月底或之前動用。（ｎ

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