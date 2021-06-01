《經濟通通訊社１日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）宣佈，近日中國
銀行保險監督管理委員會浙江監管局同意集團受讓平安信托和平保（０２３１８）（滬：６０１
３１８）合計持有的台州銀行１４﹒８５５９％股份，合計支付３１﹒２１億元人民幣。受讓後
集團於台州銀行持股增至２４﹒８５５９％。（ｎｓ）
01/06/2021 08:38
招商銀行斥逾３１億人幣向平保和平安信托收購台州銀行１５％股份
《經濟通通訊社１日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）宣佈，近日中國
銀行保險監督管理委員會浙江監管局同意集團受讓平安信托和平保（０２３１８）（滬：６０１
３１８）合計持有的台州銀行１４﹒８５５９％股份，合計支付３１﹒２１億元人民幣。受讓後
集團於台州銀行持股增至２４﹒８５５９％。（ｎｓ）
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