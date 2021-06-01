《經濟通通訊社１日專訊》據《路透》旗下媒體ＩＦＲ報道，內地連鎖茶飲店奈雪的茶計劃
本周四（３日）尋求在港上市獲批，規模約為５億美元。如獲批預計將於下周開始路演。
奈雪的茶今年２月向聯交所遞交招股書，摩根大通、招銀國際及華泰國際為聯席保薦人。據
報計劃集資５億至６億美元。而據悉其在去年底已完成Ｃ輪融資，估值約為２０億美元。
（ｐｌ）
01/06/2021 08:34
《新股上市》傳奈雪的茶周四尋求上市獲批，規模約５億美元
《經濟通通訊社１日專訊》據《路透》旗下媒體ＩＦＲ報道，內地連鎖茶飲店奈雪的茶計劃
本周四（３日）尋求在港上市獲批，規模約為５億美元。如獲批預計將於下周開始路演。
奈雪的茶今年２月向聯交所遞交招股書，摩根大通、招銀國際及華泰國際為聯席保薦人。據
報計劃集資５億至６億美元。而據悉其在去年底已完成Ｃ輪融資，估值約為２０億美元。
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