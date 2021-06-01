《專家之言－黃文傑》憂慮通脹投資需求增加，商品價格飛升

《專家之言》年初以來，商品走勢極其凌厲，跑贏大部分的資產，ＣＲＢ商品指數年初至今

升逾２０％。一般而言，商品價格上升主要來自２個方面，一是供求失衝，另一個原因則是投資

的需求。根據彭博的數據，年初之時，多個城市仍在封閉或半封閉的狀態，因此很多開探工程也

停止了，無論供應及需求同樣低迷，直至２月起，供需同步復甦，時至５月，這個供應及需求也

沒有出現太大的失衡。因此可以說明，這一波商品價格的飛升，主要是來自投資上的需求。投資

上的需求不難理解，就是市場對於通脹的憂慮。



＊商品價格上升，中國企業利潤受壓＊



事實上，商品價格飛升對多國帶來不少的負面影響，就以中國為例，最近內地官方開始出手

遏制商品價格，中國國務院連續兩周對此公開評論，表示高度重視商品價格上升帶來的影響。於

是工業商品銅、鋼等出現明顯的回吐。中國的工廠也需要大量的原材料入口以作加工。且看，中

國４月份的生產成本同比增長６﹒８％。自去年３月至今，因商品價格的上漲，內地企業的入口

成本大幅增加，利潤受到損害。其四月的企業利潤也從前月的同比９２﹒３％放緩至５７％，雖

然上月的數字受去年第一季基數較低的影響，但撇除這個因素以外，中國的企業利潤也著實是受

到了壓力。事實上，除了中國，商品價格上升也影響了不少新興國家。反之，成熟市場受到的影

響則較少的，皆因在這些國家的企業中，服務及高科技型的企業佔了較大的比重，對原材料的需

求並沒有在高度集中於製造業上的新興國家上那麼大，相信這也是為何新興及亞洲股市自３月起

也一直落後於成熟股市的原因之一。



＊工資若再漲，或迫使儲局提早收水＊



對於成熟國家來說，尤其美國，現時對企業壓力最大的，並非商品的上漲，而是工資的增長

。麥當勞、Ｃｈｉｐｏｔｌｅ、美國銀行等多間企業等承諾提高最低工資，隨著經濟進一步的重

開，工資壓力的上漲只會更大。至於工資的上升會對那些行業影響更大呢？美國銀行做了一份報

告，以每１００萬美金的營業額中需要多少個員工作指標，當中以非必需品消費的４﹒１個排在

了首位，第二位則是工業的３﹒１個，至於最少的，則是能源及公用事業，分別是０﹒７及１﹒

１個。筆者認為，快將公布的５月勞動數據將會十分的關鍵，由於４月的數據遠差於預期，市場

對工資全面上升的預期還未完全落實，一旦５月的勞動數據真的亮麗，代表著勞動市場人力短缺

問題廣範存在，工資進一步上升的趨勢將難以避免。屆時或會迫使聯儲局真的要提早收水，對環

球風險資產而言並非是好消息。短期內，美國勞動市場的數據將是十分重要的指標。

美國人已很久沒有感受到通脹長期高於２％的環境了，他們對於通脹２％或以上的水平應會

感到十分的不習慣。一旦人們對於高通脹的預期成形，投資及消費的習慣或會隨之而改，屆時長

期通脹便會自我實現，聯儲局認為通脹自動回落的預算便會落空。

《高富金融集團投資研究部 黃文傑》

