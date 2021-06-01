《盤後部署》港股先跌後升屬利好，短線支持位２８９５５點

《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股休市，港股反覆向好，５月財新中國製造業ＰＭＩ較上

月微升０﹒１個百分點至５２勝市場預期。恆指開升７點報２９１５９點，早段表現反覆最多跌

過１１５點仍穩守二萬九。午後美股三大指數期貨造好，大部份重磅科技股靠穩，澳門公布幸運

博彩毛收入按年急增逾４﹒９倍帶動賭股向上，恆指最多升過３２８點見２９４８０點，收升３

１６點或１﹒０８％，報２９４６８點創約兩個半月高，主板成交１５６９﹒９４億元，多３﹒

１３％。國指報１０９９０點，升１０１點或０﹒９３％。科指報８３０５點，升２０１點或２

﹒４８％。



＊中國製造業擔憂成本上揚＊



財新最新公布的中國５月份製造業採購經理指數（ＰＭＩ）走勢與中國國家統計局製造業Ｐ

ＭＩ相反。統計局發布的ＰＭＩ錄得５１，較上月微降０﹒１個百分點，且呈現生產擴張加快而

需求增長放緩的局面。

而財新中國製造業ＰＭＩ分項指數中，５月製造業需求略強於供給。海內外需求齊增，支撐

銷售增長，５月新訂單指數錄得２０２１年內高點，新出口訂單指數則繼續攀升至２０２０年

１２月以來高點。但原材料短缺且價格高企對供給有所抑制。相比需求側的高景氣度，供給略顯

疲弱，５月生產指數較上月微降。展望未來一年，製造業企業預期需求增長，加上新產品發布，

產出將會隨之擴張。不過，業界的樂觀度已降至四個月低點，主要原因是擔心成本上揚，以及疫

情前景未明。

法國歐盟事務部長Ｃｌｅｍｅｎｔ Ｂｅａｕｎｅ表示，歐盟準備啟動７５００億歐羅復甦

基金計劃，第一步是發行１００億歐羅債券，歐盟將於６月１日啟動發債程序，預期月內完成有

關行動。他相信息率會很優惠。而復甦基金今年可替歐洲經濟注入逾１０００億歐羅資金。



＊中國疫情再起，資源、航空股勿急撈底＊



港股一連兩日先跌後回升，屬利好訊號，主板成交額亦較四月有起息。預期港股現時支持位

於百天線２８９５５點，上望三萬點。部份科技股如阿里巴巴（０９９８８）、美團（０３６９

０）等料仍可有短期升幅，但反壟斷陰霾下短期內難以重返歷史高位。

中國昨再新增逾２０宗新型肺炎確診個案，本土病例有１１宗在廣東；資源、航空、濠賭股

宜需多作觀察。（ｎｓ）

