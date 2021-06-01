【大國博弈】傳俄羅斯準備使用武力阻止外國不友好行動

《經濟通通訊社１日專訊》據國際文傳電訊社周一（３１日）引述俄羅斯聯邦安全會議秘書

帕特魯舍夫報道指，莫斯科將準備好使用武力，阻止其他外國國家的「不友好」行動。

美國總統拜登周一則在當地陣亡將士紀念日發表演講，警告面對專制勢力，美國和世界各國

的民主正處於危險之中，並指中國和俄羅斯的專制統治是美國面臨的主要挑戰。（ａｌ）

