《台股攻略－黃振宇》傳海運費用上調，航運股領漲

《台股攻略》加權指數今日（１日）以１７０９８點開市，曾倒跌至１７０６０點，午盤過

後航運板塊強勢，帶動指數升９４點，以１７１６２點收市，成交金額為４６２１億元（新台幣

．下同）。

電子權值股普遍窄幅上落，台積電收５９８元，僅升０﹒２％；華邦電?日月光投控及鴻海

各收３４﹒５元?１１３元及１１４﹒５元，升０﹒８％至１﹒４％，而聯電及聯發科則分別跌

１﹒５％及１﹒８％，收５２﹒２元及９７７元。航運板塊傳出海運費用上調，貨運三雄的陽明

?長榮及萬海漲停，各收１１２﹒５元?１０８元及１５９﹒５元，而台航及台驊投控亦跟隨漲

停，各收４２元及１１３元；散裝船的裕民、慧洋─ＫＹ及四維航亦升２％至４％。疫苗概念板

塊的台康生技則因為郭台銘以近５０億元入股的消息影響，刺激股價漲停，收１５９﹒５元，相

反，高端疫苗的新冠疫苗開發案陷入炒作疑雲，雖然集團對外界發出聲明澄清，但股價仍然跌停

，收３１５﹒５元。鴻海與泰國最大上市集團的泰國國家石油公司聯手，將合作布局泰國電動車

產業，建立以生產電動車（ＥＶ）和關鍵零部件為主的開放平台，協助泰國成為亞洲的電動車製

造中心。驅動晶片開發商的敦泰受惠於晶片市場價格上漲及供應短缺，集團公布４月稅後淨利達

７﹒２１億元，按年增長２９３７％，超越過往十年的總和。

台灣確診人數在本周開始逐漸緩和，投資氣氛改善，市場資金聚焦航運及科技板塊，預料加

權指數靠穩１７０００點並持續反彈上升。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》

