《談國論企－黎偉成》製造業出口新單大跌生產尚穩

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２１年５月份擴張力度環比持續放緩，

主要受到出口新訂單明顯收縮之困，惟生產尚保穩快增長，則因內需強烈所致。需要注意的是，

主要原材料購進價格加速上升，拉動出廠價格出現日益沉重的壓力，是為一個不可忽視的隱憂。

國家最新推行的「國內大循環、國內國際雙循環」和「需求側、供給側」互配合等政策，會使國

民經濟在２０２１年更加確切地穩中有進提升及發展，製造業前景仍佳。



＊出口新訂單回落受困歐美疫情及經濟＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，中國製造業經理採購指數於２０２１年５月份達

５１（見附表），較對上一個月稍為回落０﹒１個百分點，連同４月份５１﹒１環比回落０﹒８

個百分點，以３月份達５１﹒９環比飆升１﹒３個百分點、２月份５０﹒６減０﹒７個百分點和

１月份５１﹒３跌０﹒６個百分點，顯製造業在２０２１年前五個月出現擴張力度反覆收窄之象

。惟政府持續嚴格防控惡疫之策達效，經濟保持積極、正面和提質的發展。

ＰＭＩ無疑保持擴張態勢，惟製造業面對頗不輕的問題，是（一）企業所接的訂單情況未如

人意，特別是（Ｉ）出口新訂單，分類指數於２０２１年５月份環比大幅回落２﹒１個百分點的

同時，更跌至４８﹒３的臨界點以下的收縮劣境，和低於２月份跌１﹒４個所達的４８﹒８，是

為２０２１年暫見最差勁的一個月份。出口新訂單情況反覆，乃因（ｉ）即使美國、英國甚至歐

盟等多個主要國家陸續提供疫苗予人以接種，惟來自印度的變種病毒Ｂ﹒１﹒６１７肆虐，使不

少地方部署的重啟經濟計劃受到不輕的壓力；

（ｉｉ）拜登就任美國總統至今逾４個月，並未如承諾的與中國’合作’和’不對抗’，反

而暗裡明地惡狠狠地全方位地抹黑、反對中國，甚至頻頻拉攏其盟友在政經、軍事、科技等許許

多多方面圍堵、打壓，相信中美國雙邊貿易發展前景存困甚大。

此使（ＩＩ）製造業的新訂單於２０２１年５月份達５１﹒３環比下跌０﹒７個百分點，而

４月份５２﹒２更回落１﹒７個百分點，並抹掉３月份５３﹒９環比大增２個百分點的貢獻，但

中國的內需日趨殷切使（ＩＩＩ）進口新訂單期內環比回升０﹒５３個百分點至５０﹒９，仍擴

張。

至於（ＩＶ）在手訂單仍處於臨界點以下之的４５﹒９，和環比回落０﹒５個百分點，原因

是受到製造業的生產？忙，而出口訂單回落所致。

正正因為內需殷切，暫時抵銷出口新訂單收縮之不足，故製造業的（二）生產，分類指數於

２０２１年５月份達５２﹒７，環比回升０﹒５個百分點，而４月份回落１﹒７個百分點至

５２﹒２、３月份環比增２個百分點達５３﹒９，和２月份大幅回落１﹒６個百分點至

５１﹒９、１月５３﹒５環比回落０﹒７個百分點，反映製造業生產擴張情況亦是相當反覆。



＊出廠價格隨原材料購進價格膨脹＊



另一個重大問題，為（三）生產成本和銷售價格不斷提升，特別是（１）主要原材料購進價

格，分類指數於５月份達７２﹒８，環比大幅提高５﹒９個百分點，（２）出廠價格分類指數於

是月份環比增３﹒３個百分點至６０﹒６，顯製造企業即使開始受到生產者出廠價格ＰＰＩ跌轉

升的壓力，惟成本上升轉嫁至出廠價，使商品的競爭力受到一定程度的負面影響。

（四）生產經營活動預期指數於２０２１年５月份達５８﹒２，比對上一個月回落０﹒１個

百分點，較４月份５８﹒３環比跌０﹒２個百分點、３月份所達５８﹒５回落０﹒７個百分點，

情況有所回穩；而２月份達５９﹒２環比升１﹒３個百分點，和仍高於１月份的５７﹒９，可在

相當程度反映出製造業對生產、經營前景回復樂觀的信心和看法。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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５月╱２０２１ ５１﹒０ －０﹒１

４月╱２０２１ ５１﹒１ －０﹒８

３月╱２０２１ ５１﹒９ ＋１﹒３

２月╱２０２１ ５０﹒６ －０﹒７

１月╱２０２１ ５１﹒３ －０﹒６

１２月╱２０２０ ５１﹒９ －０﹒２

１１月╱２０２０ ５２﹒１ ＋０﹒７

１０月╱２０２０ ５１﹒４ －０﹒１

９月╱２０２０ ５１﹒４ ＋０﹒５

８月╱２０２０ ５１﹒０ －０﹒１

７月╱２０２０ ５１﹒１ ＋０﹒２

６月╱２０２０ ５０﹒９ ＋０﹒３

５月╱２０２０ ５０﹒６ －０﹒２

４月╱２０２０ ５０﹒８ －１﹒２

３月╱２０２０ ５２﹒０ ＋１６﹒３

２月╱２０２０ ３５﹒７ －１４﹒３

１月╱２０２０ ５０﹒０ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１１月╱２０１９ ５２﹒２ ＋０﹒９

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

