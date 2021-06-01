《異動股》京東物流（２６１８）高開近４％，獲納入恒生綜合指數

《經濟通通訊社１日專訊》京東物流（０２６１８）開升３﹒８５％，報４３﹒１５元，該

股成交約５６萬股，涉資２３９８萬元。

恆指公司公布，京東物流符合相關指數的快速納入規則要求，將於６月１０日收市後被納入

恆生綜合指數、恆生綜合行業指數－工業、恆生綜合大型股指數，以及恆生綜合大中型股指數，

並於６月１１日起生效。

京東系造好，京東健康（０６６１８）升０﹒５８％，報１０３﹒９元；京東集團（０９６

１８）升０﹒９６％，報２９４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒１１％。

現時，恆生指數報２９１５９，升７點或升０﹒０２％，主板成交２３﹒５１億元。國企指

數報１０８８８，跌０點或跌０﹒００％。恆生科技指數報８１４１，升３７點或升０﹒４６％

。

即月期指新報２９０６１，升１０３點，低水９８點。即月國指期貨報１０８０８，升３９

點，低水８１點。即月科指期貨新報８１５７，升６２點，高水１３點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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京東物流（０２６１８） ４３﹒１５元 升３﹒８５％

京東健康（０６６１８） １０３﹒９０元 升０﹒５８％

京東集團（０９６１８） ２９４﹒００元 升０﹒９６％

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（ｐｌ）

