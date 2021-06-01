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即市新聞

01/06/2021 09:22

《異動股》京東物流（２６１８）高開近４％，獲納入恒生綜合指數

　　《經濟通通訊社１日專訊》京東物流（０２６１８）開升３﹒８５％，報４３﹒１５元，該
股成交約５６萬股，涉資２３９８萬元。
　　恆指公司公布，京東物流符合相關指數的快速納入規則要求，將於６月１０日收市後被納入
恆生綜合指數、恆生綜合行業指數－工業、恆生綜合大型股指數，以及恆生綜合大中型股指數，
並於６月１１日起生效。
　　京東系造好，京東健康（０６６１８）升０﹒５８％，報１０３﹒９元；京東集團（０９６
１８）升０﹒９６％，報２９４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒１１％。
　　現時，恆生指數報２９１５９，升７點或升０﹒０２％，主板成交２３﹒５１億元。國企指
數報１０８８８，跌０點或跌０﹒００％。恆生科技指數報８１４１，升３７點或升０﹒４６％

　　即月期指新報２９０６１，升１０３點，低水９８點。即月國指期貨報１０８０８，升３９
點，低水８１點。即月科指期貨新報８１５７，升６２點，高水１３點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東物流（０２６１８）　　　　４３﹒１５元　　　升３﹒８５％
　　京東健康（０６６１８）　　　１０３﹒９０元　　　升０﹒５８％
　　京東集團（０９６１８）　　　２９４﹒００元　　　升０﹒９６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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