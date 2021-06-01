《異動股》美團（３６９０）升近３％重上三百關，昨日獲北水力捧

《經濟通通訊社１日專訊》美團（０３６９０）現價升２﹒９９％，報３０２﹒８元，重上

三百大關，市值逾１﹒８５萬億元，盤中高見３０４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

１４﹒１８％。該股成交約５２５萬股，涉資１５﹒８０億元。

科技股重獲內地資金青睞，美團昨日（３１日）抽高近一成一，為北水淨買入最多港股，錄

淨買入１４﹒４億元。

騰訊（００７００）昨日升２﹒９１％報６１９元，北水淨買入７﹒９億元。

其他科網股受捧，快手（０１０２４）升４﹒８９％，報２０３﹒８元；京東集團（０９６

１８）升１﹒４４％，報２９５﹒４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒６％。阿里

巴巴（０９９８８）升１﹒５２％，報２１４﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３

﹒２８％。

現時，恆生指數報２９１３３，跌１８點或跌０﹒０６％，主板成交１５０﹒８７億元。國

企指數報１０８９８，升９點或升０﹒０８％。恆生科技指數報８１９７，升９２點或升１﹒１

４％。

即月期指新報２９０３４，升７６點，低水９９點。即月國指期貨報１０８３３，升６４點

，低水６５點。即月科指期貨新報８１８３，升８８點，低水４９點。

上證綜合指數報３６０３，跌１１點或跌０﹒３３％，成交７１２﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１４９５６，跌３９點或跌０﹒２６％，成交９３５﹒１８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ３０２﹒８０元 升２﹒９９％

騰訊 （００７００） ６１９﹒５０元 升０﹒０８％

快手 （０１０２４） ２０３﹒８０元 升４﹒８９％

小米 （０１８１０） ２９﹒１５元 跌０﹒３４％

京東集團（０９６１８） ２９５﹒４０元 升１﹒４４％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ８６９﹒００元 升０﹒５８％

百度 （０９８８８） １９４﹒３０元 升０﹒９４％

阿里巴巴（０９９８８） ２１４﹒２０元 升１﹒５２％

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（ｐｌ）

