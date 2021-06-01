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01/06/2021 09:44

《異動股》美團（３６９０）升近３％重上三百關，昨日獲北水力捧

　　《經濟通通訊社１日專訊》美團（０３６９０）現價升２﹒９９％，報３０２﹒８元，重上
三百大關，市值逾１﹒８５萬億元，盤中高見３０４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
１４﹒１８％。該股成交約５２５萬股，涉資１５﹒８０億元。
　　科技股重獲內地資金青睞，美團昨日（３１日）抽高近一成一，為北水淨買入最多港股，錄
淨買入１４﹒４億元。
　　騰訊（００７００）昨日升２﹒９１％報６１９元，北水淨買入７﹒９億元。
　　其他科網股受捧，快手（０１０２４）升４﹒８９％，報２０３﹒８元；京東集團（０９６
１８）升１﹒４４％，報２９５﹒４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒６％。阿里
巴巴（０９９８８）升１﹒５２％，報２１４﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３
﹒２８％。
　　現時，恆生指數報２９１３３，跌１８點或跌０﹒０６％，主板成交１５０﹒８７億元。國
企指數報１０８９８，升９點或升０﹒０８％。恆生科技指數報８１９７，升９２點或升１﹒１
４％。
　　即月期指新報２９０３４，升７６點，低水９９點。即月國指期貨報１０８３３，升６４點
，低水６５點。即月科指期貨新報８１８３，升８８點，低水４９點。
　　上證綜合指數報３６０３，跌１１點或跌０﹒３３％，成交７１２﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１４９５６，跌３９點或跌０﹒２６％，成交９３５﹒１８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　（０３６９０）　　　３０２﹒８０元　　　升２﹒９９％
　　騰訊　　（００７００）　　　６１９﹒５０元　　　升０﹒０８％
　　快手　　（０１０２４）　　　２０３﹒８０元　　　升４﹒８９％
　　小米　　（０１８１０）　　　　２９﹒１５元　　　跌０﹒３４％
　　京東集團（０９６１８）　　　２９５﹒４０元　　　升１﹒４４％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　８６９﹒００元　　　升０﹒５８％
　　百度　　（０９８８８）　　　１９４﹒３０元　　　升０﹒９４％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２１４﹒２０元　　　升１﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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