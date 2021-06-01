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01/06/2021 13:13

《異動股》美團升逾５％，管理層料美團優選未來規模可比外賣業務

　　《經濟通通訊社１日專訊》美團（０３６９０）升５﹒２４％，報３０９﹒４元，盤中高見
３１５﹒２元，突破五十天平均線（２８９﹒８７２元），以現價計，該股暫連升２日，累計升
幅１６﹒６７％。該股成交約２８０６萬股，涉資８６﹒５２億元。
　　高盛發表報告，引述美團管理層指，今年首季一半新增用戶來自「美團優選」，現時累積客
戶已逾１億。管理層預料「美團優選」未來數年新交易用戶可達３至４億，並認為該業務長期潛
在利潤規模可以與外賣業務相當，又估計「美團優選」產品平均售價在未來數季逐步改善。
　　惟高盛日前已把美團目標價由３９６元降至３６４元，維持「買入」評級。
　　科網股受捧，騰訊（００７００）升１﹒２９％，報６２７元；京東集團（０９６１８）升
１﹒５８％，報２９５﹒８元；阿里巴巴（０９９８８）升３﹒１３％，報２１７﹒６元。
　　現時，恆生指數報２９２５９，升１０７點或升０﹒３７％，主板成交８６２﹒７２億元。
國企指數報１０９１９，升２９點或升０﹒２８％。恆生科技指數報８２６６，升１６２點或升
２﹒００％。
　　即月期指新報２９１７４，升２１６點，低水８６點。即月國指期貨報１０８６５，升９６
點，低水５４點。即月科指期貨新報８２５６，升１６１點，低水１５點。
　　上證綜合指數報３６１３，跌１點或跌０﹒０５％，成交３１０６﹒８０億元人民幣。
　　深證成份指數報１５０１０，升１４點或升０﹒０９％，成交３９４９﹒０９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　（０３６９０）　　　３０９﹒４０元　　　升５﹒２４％
　　騰訊　　（００７００）　　　６２７﹒００元　　　升１﹒２９％
　　小米　　（０１８１０）　　　　２８﹒９５元　　　跌１﹒０３％
　　京東集團（０９６１８）　　　２９５﹒８０元　　　升１﹒５８％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２１７﹒６０元　　　升３﹒１３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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