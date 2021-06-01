《異動股》美團升逾５％，管理層料美團優選未來規模可比外賣業務

《經濟通通訊社１日專訊》美團（０３６９０）升５﹒２４％，報３０９﹒４元，盤中高見

３１５﹒２元，突破五十天平均線（２８９﹒８７２元），以現價計，該股暫連升２日，累計升

幅１６﹒６７％。該股成交約２８０６萬股，涉資８６﹒５２億元。

高盛發表報告，引述美團管理層指，今年首季一半新增用戶來自「美團優選」，現時累積客

戶已逾１億。管理層預料「美團優選」未來數年新交易用戶可達３至４億，並認為該業務長期潛

在利潤規模可以與外賣業務相當，又估計「美團優選」產品平均售價在未來數季逐步改善。

惟高盛日前已把美團目標價由３９６元降至３６４元，維持「買入」評級。

科網股受捧，騰訊（００７００）升１﹒２９％，報６２７元；京東集團（０９６１８）升

１﹒５８％，報２９５﹒８元；阿里巴巴（０９９８８）升３﹒１３％，報２１７﹒６元。

現時，恆生指數報２９２５９，升１０７點或升０﹒３７％，主板成交８６２﹒７２億元。

國企指數報１０９１９，升２９點或升０﹒２８％。恆生科技指數報８２６６，升１６２點或升

２﹒００％。

即月期指新報２９１７４，升２１６點，低水８６點。即月國指期貨報１０８６５，升９６

點，低水５４點。即月科指期貨新報８２５６，升１６１點，低水１５點。

上證綜合指數報３６１３，跌１點或跌０﹒０５％，成交３１０６﹒８０億元人民幣。

深證成份指數報１５０１０，升１４點或升０﹒０９％，成交３９４９﹒０９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ３０９﹒４０元 升５﹒２４％

騰訊 （００７００） ６２７﹒００元 升１﹒２９％

小米 （０１８１０） ２８﹒９５元 跌１﹒０３％

京東集團（０９６１８） ２９５﹒８０元 升１﹒５８％

阿里巴巴（０９９８８） ２１７﹒６０元 升３﹒１３％

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（ｐｌ）

