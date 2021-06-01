《午市前瞻》港股缺乏投資主題，料支持位２８６００點

《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股因假期休市一天。亞洲主要股市普揚，港股今早亦向好

高開７點報２９１５９點。在大型科技股帶領下，港股反覆走上，美團（０３６９０）為早段表

現最佳藍籌。恆指早段收報２９２７５點，升１２３點或升０﹒４３％，主板成交８１６﹒５２

億元。國企指數報１０９３３點，升４４點或升０﹒４１％。恆生科技指數領跑大市報８２８１

點，升１７７點或升２﹒１９％。

Ａ股兩市個別發展，上證綜合指數報３６１１點，跌４點或跌０﹒１１％，成交２９２６﹒

９４億元人民幣；深證成份指數報１４９９７點，升１點或升０﹒０１％，成交３７５５﹒６１

億元人民幣。

重磅股亦個別發展，騰訊（００７００）升１﹒２９％，報６２７元；港交所（００３８８

）升０﹒５４％，報４８８﹒４元；友邦（０１２９９）揚０﹒５５％，報９９﹒７５元。而中

移動（００９４１）跌０﹒３１％，報４８﹒２５元；建行（００９３９）軟１﹒４１％，報６

﹒２９元；匯控（００００５）下行０﹒５１％，報４９﹒０５元。



＊科技股受捧，美團續炒作揚逾６％＊



科指今早表現領跑大市，大型科技股普遍受捧。ＡＴＭＸＪ方面，美團獲北水支持，今早續

炒作揚升６﹒２６％，報３１２﹒４元；阿里巴巴（０９９８８）升２﹒９４％，報２１７﹒２

元；騰訊（００７００）、恆大合作打造智慧物業科技平台「微物雲」助行業數字化，騰訊今早

揚升１﹒２９％，報６２７元；惟小米（０１８１０）軟０﹒５１％，報２９﹒１元。而京東（

０９６１８）旗下京東物流獲納入恆生綜合指數，京東系今早普揚，京東物流（０２６１８）走

上６﹒６２％，報４４﹒３元；京東健康（０６６１８）升３﹒３９％，報１０６﹒８元；京東

集團揚２﹒２％，報２９７﹒６元。

中共中央政治局召開會議，會議指出實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。

奶業股揚升後偏軟，蒙牛（０２３１９）跌１﹒７％，報４６﹒２５元；澳優（０１７１７）軟

３﹒６４％，報１２﹒１８元；飛鶴（０６１８６）挫２﹒９９％，報２１﹒１元。三胎股經昨

日股急升後現回吐，好孩子（０１０８６）領跌１０％，報２﹒２５元；錦欣（０１９５１）跌

４﹒７％，報２１﹒３元；寶寶樹（０１７６１）下行４﹒０８％，報１﹒４１元；澳優（０１

７１７）跌３﹒６４％，報１２﹒１８元。



＊料三胎政策利好中國車市，恆汽揚逾８％＊



乘聯會秘書長崔東樹表示，三胎政策利好中國車市，望帶動七座車需求，加上近期汽車出口

數據理想，車股今早現炒作，其中升勢最強為恆大汽車（００７０８）升８﹒１４％，報３７﹒

８５元；而五菱（００３０５）則揚７﹒５３％，報２元；特斯拉因原材料壓力加價，比亞迪（

０１２１１）今早升４﹒３３％，報１８７﹒８元；廣匯寶信（０１２９３）升３﹒０８％，報

０﹒６７元；長汽（０２３３３）升２﹒７６％，報２２﹒３元；敏實（００４２５）升２﹒１

１％，報３３﹒８元；雅迪（０１５８５）揚２﹒８９％，報１７﹒８元；吉利（００１７５）

升２﹒０８％，報２０﹒１５元。



＊葉尚志：ｉＢｏｎｄ認購反應會較上批熱烈，首日升幅看３％＊



港股表現反覆，第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，現時港股走勢較

被動，缺乏投資主題，且截至昨日北水經港股通連續三日錄淨流出，港股向上動力仍有待增強，

料恆指支持位２８６００點。他認為，大部分科技股已公布首季業績，消除部份短期不明朗因素

，預期股價將靠穩。

第八批ｉＢｏｎｄ今日起接受申請，葉尚志認為今批認購反應會較熱烈，政府債券二三一一

（０４２３９）價格可作參考，預期首日升幅會有３％以上。

金價突破１９００美元關，葉尚志解釋是出於美國十年期國債孳息率回落，有利金價向上，

看好金價的可留意山東黃金（０１７８７）和ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０），前者目標１８

﹒５元，後者１４２０元至１４５０元。（ｊｃ、ｎｓ）

