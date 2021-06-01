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即市新聞

01/06/2021 16:45

《美元走勢－羅明立》留意歐元１﹒２２４０╱７０的阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒５４　　　１０９﹒３３　　　１０９﹒４６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２３７　　　１﹒２２１８　　　１﹒２２３７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４２４８　　　１﹒４２１２　　　１﹒４２３７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９９５　　　０﹒８９８１　　　０﹒８９９３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６１５　　　７﹒７５８５　　　７﹒７５９３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》上周五（２８日）強勁的通脹數據暫仍不足以推動美元回升，雖有一些聯儲局
官員口風上有所轉變，但市場對局方整體鴿派立場仍然信任，關鍵是周五（４日）非農數據能否
改變投資者的看法。此外，美元淡友認為拜登實行寬鬆的財政政策，預料市場流動性增加，不利
美元表現。昨日（３１日）美國假期休市，當地無經濟數據公布，加拿大則發表第一季度經常帳
戶數據，錄得１１﹒８４億加元的盈餘，為２００８年以來首次實現季度順差。
　　德國５月份ＣＰＩ按年上升２﹒５％，為２０１８年１１月以來的最高。從去年３月受到疫
情和相關封鎖措施的影響，歐元區經歷了兩輪衰退，隨著疫苗接種加快，經濟開始復甦，通脹亦
逐步回升。不過，近期歐央行官員跟美聯儲局主流意見一樣，認為通脹是暫時性，單個數據應不
會影響近期的貨幣政策，先留意１﹒２２４０╱７０的阻力。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２２３０　　　１﹒２１４０　　　１﹒２２８０
　　　英鎊╱美元　　沽出歐元　　１﹒４２３５　　　１﹒４１２０　　　１﹒４２８５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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