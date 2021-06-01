《美元走勢－羅明立》留意歐元１﹒２２４０╱７０的阻力

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒５４ １０９﹒３３ １０９﹒４６

歐元╱美元 １﹒２２３７ １﹒２２１８ １﹒２２３７

英鎊╱美元 １﹒４２４８ １﹒４２１２ １﹒４２３７

美元╱瑞郎 ０﹒８９９５ ０﹒８９８１ ０﹒８９９３

美元╱港元 ７﹒７６１５ ７﹒７５８５ ７﹒７５９３

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《美元走勢》上周五（２８日）強勁的通脹數據暫仍不足以推動美元回升，雖有一些聯儲局

官員口風上有所轉變，但市場對局方整體鴿派立場仍然信任，關鍵是周五（４日）非農數據能否

改變投資者的看法。此外，美元淡友認為拜登實行寬鬆的財政政策，預料市場流動性增加，不利

美元表現。昨日（３１日）美國假期休市，當地無經濟數據公布，加拿大則發表第一季度經常帳

戶數據，錄得１１﹒８４億加元的盈餘，為２００８年以來首次實現季度順差。

德國５月份ＣＰＩ按年上升２﹒５％，為２０１８年１１月以來的最高。從去年３月受到疫

情和相關封鎖措施的影響，歐元區經歷了兩輪衰退，隨著疫苗接種加快，經濟開始復甦，通脹亦

逐步回升。不過，近期歐央行官員跟美聯儲局主流意見一樣，認為通脹是暫時性，單個數據應不

會影響近期的貨幣政策，先留意１﹒２２４０╱７０的阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２２３０ １﹒２１４０ １﹒２２８０

英鎊╱美元 沽出歐元 １﹒４２３５ １﹒４１２０ １﹒４２８５

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

