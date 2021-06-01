《匯思－余偉文》港接種率落後削競爭力，已去信銀行鼓勵員工打針

《匯思》新冠病毒疫情全球肆虐至今已有一年多的時間，對公共醫療系統、經濟增長以至大

家的日常生活都造成重大影響。香港方面，在政府、衛生當局及醫護人員、企業和市民共同努力

下，我們樂見最近確診個案大幅減少，經濟活動亦逐步回復。



然而，大家切勿因此而自滿或鬆懈下來。香港經歷了四波疫情，環顧四周亦出現了不同的變

種新冠病毒，以及最近亞洲多個地區疫情急速反彈，這一切正提醒我們要繼續提高警覺，更需要

建立充足的防護，以應對這次前所未有的疫情。



其他地區都將疫苗接種計劃定為推動經濟復甦策略的基石之一。在多個央行組織會議上，討

論經濟復甦，以至何時最終撤回特殊政策措施，焦點已由感染控制轉移至接種疫苗的進度。我們

看到許多地區反覆實施封城、封關等社交距離措施。要避免這種反覆無常的情況出現，讓經濟能

持續復甦，市民的生活能夠回復正常的唯一辦法，就是通過提高疫苗接種率，以達到群體免疫。

不同地區正討論建立商務及休閒旅遊氣泡，好讓大家的生活能在某程度上回復正常，而疫苗接種

率正正是有關討論的重要考慮之一。



＊疫苗接種率若落後英美等地，將削弱本港競爭力＊



有見及此，全球各地的政府正盡最大努力爭取足夠疫苗供全民接種，並推出疫苗接種計劃。

香港很幸運，疫苗供應至今仍然充足，而現在最重要的是推動市民接種疫苗。假如我們的疫苗接

種率繼續落後於紐約、倫敦或新加坡等其他主要國際金融中心，而當其他主要金融中心因已達到

群體免疫而能自由出入境，但我們卻未能做到，香港作為國際金融中心的競爭力便有可能受到影

響。這是實在且逼切的威脅，我們不容忽視。



因此，接種疫苗是更有效保障我們自己、家人與身邊的人的重要方法。在宏觀層面，接種疫

苗亦是為大家回復正常生活，以及達到經濟可持續復甦作好準備的關鍵。我們歡迎政府牽頭給予

政府僱員疫苗假期以鼓勵接種。金管局已推出措施便利和鼓勵同事接種疫苗，包括讓同事有兩天

額外假期。銀行業亦作出了便利安排讓員工接種疫苗。



＊已去信銀行，特別鼓勵面向客戶員工打針＊



為進一步推進這項重要措施，我們正與銀行業合作鼓勵銀行員工，尤其是面向公眾或客戶或

執行關鍵支援功能的員工接種疫苗。回看主要金融市場例如英國和新加坡等的經驗，跟香港一樣

，它們也將銀行業界定為關鍵服務提供者。因此，即使在疫情極為嚴峻，以致要實施食肆營業限

制，甚至大規模封城、封關等措施的期間，仍預期銀行業會繼續提供必要服務，包括各銀行分行

仍需提供日常零售銀行服務，儘管營運時間與規模有所縮減。因此，我們確實有必要在銀行前線

建立強而有力的免疫屏障。



為更有效保障銀行員工和客戶，金管局已去信銀行，要求它們大力鼓勵需要親身接觸客戶的

員工，包括分行的員工，和執行關鍵支援功能的員工盡快接種疫苗。至於尚未接種或基於健康理

由而不適合接種疫苗的員工，定期進行新冠病毒測試，是必要的風險管理措施。我們更促請銀行

推出額外措施，例如考慮給予接種疫苗的員工額外假期，或其他合宜的安排，以有效鼓勵所有員

工接種疫苗。



＊全力配合政府消費券計劃＊



當務之急是全港市民合力邁向應對疫情的下一階段，讓經濟活動盡早重回正軌。除了與銀行

界加強合作、鼓勵從業人員做防疫注射外，金管局正全力配合政府消費券計劃，與有關的支付系

統加緊籌備，力求計劃如期順利推出，協助振興本地消費。



我相信疫情始終會有過去的一天，經濟也會恢復動力。但當前世界格局正經歷大變，疫後國

家與國家、城市與城市之間的競爭將更趨激烈，沒有絲毫空間讓我們唱慢板、吃老本。回顧過去

兩年香港社會所經歷的折騰和紛擾，更令我們深深體會到，香港的發展正處於一個關鍵的轉折點

，亟需一個穩定的社會環境，避免無謂的內耗，讓各界能夠集中精力，為香港謀劃出路，凝聚共

識，繼而全速前行。



更重要的是，上周立法會通過了完善香港選舉制度的條例草案，令制度本身的設計和由此而

產生的公職人員能更好地為香港以至國家的整體利益服務，確保「一國兩制」實踐行穩致遠，為

香港國際金融中心的持續發展提供更有力的制度保障。我和金管局的同事會一如既往，秉持高度

專業精神，透過維持香港的金融穩定、提升香港國際金融平台，為這個城市重新起步出一分力。



香港金融管理局

總裁

余偉文

２０２１年６月１日

