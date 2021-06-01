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即市新聞

01/06/2021 16:31

《本港經濟》零售貨值連升三個月，４月按年升１２﹒１％遜預期

　　《經濟通通訊社１日專訊》政府統計處公布臨時估計數字，本港零售銷貨價值連升３個月，
４月估計為２７０億元，按年上升１２﹒１％，較市場預測升１７％遜色，亦比３月修訂後升
２０﹒２％為低。今年首四個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升８﹒５％。政府發言人
預料，零售業短期前景仍然困難。
　　扣除其間價格變動後，今年４月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升１０﹒９％，較市
場預測升１６﹒２％為低，並較３月修訂後升幅１９﹒９％收窄。今年首四個月合計的零售業總
銷貨數量按年估計上升８﹒１％。

＊首四個月零售業網上銷售價值升五成＊

　　在今年４月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔６﹒８％。該月的零售業網上銷售價值的臨
時估計為１８億元，按年上升２７﹒２％。今年３月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年上升
４４％。今年首四個月合計的零售業網上銷售價值按年上升５３﹒１％。

＊首飾鐘表銷售價值升９３﹒２％＊

　　按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年４月，其他未分類消費品的銷
貨價值按年上升２９﹒１％。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值上升１０﹒２％）
；服裝（上升６４﹒７％）；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物（上升９３﹒２％）；藥物及化妝品（
上升１６﹒４％）；汽車及汽車零件（上升２２﹒８％）；燃料（上升２６﹒７％）。
　　另一方面，今年４月，超級市場貨品的銷貨價值按年下跌１２﹒７％。其次為食品、酒類飲
品及煙草（銷貨價值下跌３﹒７％）；以及百貨公司貨品（下跌２２﹒２％）。

＊零售銷貨量仍遠低於疫前水平＊

　　政府發言人表示，４月零售銷售在低比較基數下繼續按年顯著增長。然而，由於訪港旅遊業
持續冰封，零售銷貨量仍遠低於疫情前的水平。展望未來，發言人指出在環球疫情反覆下，訪港
旅遊業料需時復甦，因此零售業的短期前景仍然困難，呼籲大家積極參與２０１９冠狀病毒病疫
苗接種計劃，以創造有利條件讓零售業及其他面向消費者的活動得以更明顯地恢復。（ｃｌ）

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