【谷針新招】金管局促銀行採額外措施，特別鼓勵面向客戶員工打針

《經濟通通訊社１日專訊》金管局發通告指，要求銀行業界採取額外的有效措施，鼓勵員工

接種疫苗，尤其應考慮仿效政府及金管局近日做法，向已接種兩劑疫苗的員工提供額外休假，或

提供其他適當的措施鼓勵員工接種疫苗。

金管局副總裁阮國恆在通告中表示，基於銀行關鍵的職能，即使在極端的防疫措施下，仍需

維持一定水平的營運，因此有必要加強對銀行員工及客戶的保護，因此局方要求，業界應大力鼓

勵直接面向客戶及支持業務運作的員工接種疫苗。銀行應擬定一份預期接種疫苗的員工名單，該

名單應包括但不限於涉及分行營運、財富管理及商業銀行業務等需要與客戶面對面接觸的員工，

以及負責技術、數據中心、結算等人員。同時，銀行需安排未接種疫苗及因健康情況不適合接種

疫苗的員工定期接受檢測。當局又要求銀行在兩星期內提交有關名單，如果名單中的員工未接種

第一劑疫苗，需在６月３０日前接受第一次的病毒檢測。

阮國恆指出，疫苗接種是對抗新型冠狀病毒肺炎的關鍵措施，本港銀行業已作出很大努力去

推動疫苗接種，包括由銀行公會舉辦疫苗的網絡研討會、組織團體接種等。他強調，提高疫苗接

種率，是為社會經濟最終恢復正常的行動，亦將為香港重新開展國際旅行提供必要基礎，對本港

保持其國際金融中心的地位至關重要。銀行業在過程中扮演著重要角色，應為保障公眾健康及讓

香港經濟復甦作出貢獻。（ｓｋ）

