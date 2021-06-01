  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/06/2021 16:12

【谷針新招】金管局促銀行採額外措施，特別鼓勵面向客戶員工打針

　　《經濟通通訊社１日專訊》金管局發通告指，要求銀行業界採取額外的有效措施，鼓勵員工
接種疫苗，尤其應考慮仿效政府及金管局近日做法，向已接種兩劑疫苗的員工提供額外休假，或
提供其他適當的措施鼓勵員工接種疫苗。
　　金管局副總裁阮國恆在通告中表示，基於銀行關鍵的職能，即使在極端的防疫措施下，仍需
維持一定水平的營運，因此有必要加強對銀行員工及客戶的保護，因此局方要求，業界應大力鼓
勵直接面向客戶及支持業務運作的員工接種疫苗。銀行應擬定一份預期接種疫苗的員工名單，該
名單應包括但不限於涉及分行營運、財富管理及商業銀行業務等需要與客戶面對面接觸的員工，
以及負責技術、數據中心、結算等人員。同時，銀行需安排未接種疫苗及因健康情況不適合接種
疫苗的員工定期接受檢測。當局又要求銀行在兩星期內提交有關名單，如果名單中的員工未接種
第一劑疫苗，需在６月３０日前接受第一次的病毒檢測。
　　阮國恆指出，疫苗接種是對抗新型冠狀病毒肺炎的關鍵措施，本港銀行業已作出很大努力去
推動疫苗接種，包括由銀行公會舉辦疫苗的網絡研討會、組織團體接種等。他強調，提高疫苗接
種率，是為社會經濟最終恢復正常的行動，亦將為香港重新開展國際旅行提供必要基礎，對本港
保持其國際金融中心的地位至關重要。銀行業在過程中扮演著重要角色，應為保障公眾健康及讓
香港經濟復甦作出貢獻。（ｓｋ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事01/06/2021
《神州經脈》財新製造業PMI勝預期　即期止步八連漲　滬指收升
財經熱話01/06/2021
華為將公布鴻蒙手機操作系統 中軟國際惹憧憬
香港要聞01/06/2021
【新冠肺炎】林鄭：感謝企業響應全城起動　研「禁足」非懲罰市民
香港要聞01/06/2021
【谷針新招】邊間有針假或獎賞？一文看清政府機構及各企業安排
開市Good Morning01/06/2021
熊麗萍：京東物流如入港股通名單要沽！
財經熱話31/05/2021
中原建業首掛「潛水」12%　馬成：實物分派令股價波動　長遠具信心
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞睇「中醫教你如何對抗隱形殺手─高醇」網上講座

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金