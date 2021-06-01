【谷針新招】邊間有針假或獎賞？一文看清政府機構及各企業安排

《經濟通通訊社１日專訊》香港疫情漸見緩和，港府再加強力度鼓勵市民接種新冠疫苗，預

防本地疫情出現第五波大規模爆發，最近不少企業都以「疫苗假期」和經濟誘因鼓勵打工仔、市

民接種疫苗，究竟打工仔、市民打針有什麼著數？以下是政府機構及各企業的安排。



（１）抽樓、抽股票



信和置業及華人置業



信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業（００１２７）早前宣布，為響應政府的接種疫苗計劃

，信和華置擬共同捐出一個觀塘凱滙一房單位作為抽獎活動終極大獎。該單位樓面面積約

４４９平方呎，約值１０８０萬元。凡年滿１８歲、持有香港永久居民身份證人士、已接種兩劑

新冠疫苗的人士，可參與抽獎贏取凱滙終極大獎。另外，持有香港身份證的永久和非永久居民（

包括持有香港工作簽證人士）亦有機會會贏得價值１０萬元的預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳

額。



睿智金融



睿智金融集團宣布，為回應政府的接種疫苗計劃，也為歡慶集團成立１５周年，集團將捐出價值

１５０萬港幣的上海實業環境（００８０７）股票，以抽獎形式（１５個名額）送予已接種新冠

疫苗的香港居民。





（２）定存優惠



信銀國際



信銀國際公布，響應特區政府鼓勵市民接種疫苗，推出「齊心抗疫定存優惠」。由６月１日至９

月３０日，所有新舊客戶，親臨信銀國際任何一間分行出示已完成接種兩劑新冠疫苗之有效證明

，以新資金敘造一個月港元定期存款可專享一厘年利率優惠，新資金金額由１萬元起，上限為２

０萬元。





（３）送機票、車票及消費券



機管局



機管局將送出６萬張機票，以抽獎形式送予９月前接種疫苗的香港居民及機場員工，分別５萬及

１萬張，以響應政府推動市民接種疫苗。機管局另購１０００張機票送予已打疫苗員工，希望能

起牽頭作用，推動香港各企業及機構鼓勵員工接種疫苗。



港鐵



港鐵（０００６６）將送出５００張全年車票，總值高達約１０００萬元，車票持有人可於一年

內無限次乘搭港鐵本地車程，但機場快綫、港鐵接駁巴士、往來羅湖及落馬洲的車程及東鐵綫頭

等車費除外，詳細安排仍在計劃中。



海洋公園



海洋公園指，再為已接種疫苗員工提供額外半天有薪假期。全職員工完成接種兩劑疫苗可享合共

２天有薪假期，而兼職員工則可獲發相等於２天疫苗假期的工資。另外，由６月３日至３０日期

間，任何持有效公園入場門票或入場證、並已接種最少一劑疫苗的訪客，只需到海洋公園票務處

出示接種紀錄，可每人獲贈一套園內優惠券，包括指定餐廳及小食亭優惠等。





（４）「疫苗假期」



港府



公務員和政府聘用人員，於６月１日至８月３１日接種每一劑疫苗可享有疫苗假期。所有５月

３１前已施打疫苗的公務員就打每一劑疫苗，可申請明年３月３１日前放一日假，並要求其他法

定機構定推出相同措施。



金管局



金管局指，員工於辦工時間內接種疫苗，可在接種當日在家休息，如有需要可再延長在家休息的

時間。據了解，金管局會為完成疫苗接種的員工提供額外兩日假期。



機管局



機管局指，員工於注射第一針疫苗當日享有１日假期，並於注射第二針疫苗當日及其後１日享有

共２日假期，即前後合共有３日假期。措施已由４月２０日起推行。



港鐵



港鐵已通知員工，除原有的一天身心健康假，當員工完成接種兩劑疫苗後，可以獲得額外多一天

假期。



中電



中電（００００２）旗下中華電力公布，已推出一系列措施鼓勵員工接種疫苗，而為鼓勵更多員

工接種疫苗，中華電力將為每位完成接種疫苗的員工及其家庭成員，以每人２００元計算，向慈

善機構捐出最多１００萬元，同時於工作安排作出協調，方便員工於辦公時間內接種疫苗，並將

向每位完成接種兩劑疫苗的員工提供有薪假期及酒店餐券等。



恆地



恆地（０００１２）表示，向員工提供每針可享２天的有薪假期，以鼓勵員工打針，積極考慮多

元化方法來鼓勵市民打疫苗。



新世界



新世界（０００１７）發言人表示，為接種疫苗員工提供兩天有薪針假，早於今年１月１日起，

透過旗下富通保險向香港員工提供免費疫苗副作用保障等。集團亦正安排員工外展接種服務，詳

情稍後公布。



日清食品



日清食品（０１４７５）指，一向注重員工的健康和福祉。接種疫苗與否，完全是員工的個人選

擇和決定。集團宣布本星期開始，會為員工接種疫苗當日及翌日提供共兩天「特別接種假期」，

讓員工得以獲得充分的休息。



半島酒店



半島酒店業主大酒店（０００４５）每名員工打齊２針，除了可獲２天有薪假外，更可最多獲

４０００元現金。



馬會



馬會推出員工疫苗接種支援計劃，已完成接種兩劑疫苗的全職、臨時和月薪兼職員工，可申請最

多３天有薪特別假期。時薪兼職員工，完成每劑疫苗接種，可以申請１﹒５天有薪特別假期，相

當於１２小時的薪金。另外已接種疫苗的馬會員工可獲額外的醫療和人壽保險保障，馬會並為員

工提供醫療諮詢支援，評估是否適合接種疫苗。

