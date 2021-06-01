《小傳日記》科技股威威，美團真有計，恒指表現好，創三個月高

《小傳日記》隔晚美股假期休市，不過亞洲孖屐表現都唔錯！今朝香缸魚缸就開心高開７點

報２９１５９點。而大隻科技佬今日表現都威威，魚缸反覆飛高，曾經高見２９４８０點，創下

近三個月高位！而藍戰士由美團（０３６９０）帶頭起飛且為恆指貢獻近百點！另外阿里（０９

９８８）都漲逾３巴仙，扯高魚缸向上，最終恆指收報２９４６８，升３１６點或逾１巴仙，主

板成交１５６９﹒９４億元。國企指數報１０９９０，升１０１點或近１巴仙。恆生科技指數報

８３０５，升２０１點或逾２巴仙。

Ａ股兩市就高收，上證綜合指數報３６２４，升９點或近半巴仙；深證成份指數報１５０３

４，升３８點或近半巴仙，總成交１０４６８﹒６億人仔，多近４巴仙。

至於大隻藍戰士都普遍高收，大象（００００５）太高近１巴仙，報４９﹒７５銀；生發發

（００３８８）漲近半巴仙，報４８７﹒８銀；ＱＱ（００７００）跳高逾１巴仙，報６２８銀

；建行（００９３９）跌近半巴仙，報６﹒３６銀；ＡＩＡ（０１２９９）升逾１巴仙，報１０

０﹒４銀。



＊科技股反彈美團個個讚，申洲股價跌大和睇唔掂＊



科技股沉寂多日，今日終於迎來大反彈，好似美團近期業績造好，股價飛起逾６巴仙，報３

１３銀，兼做埋今日最好藍戰士；快手（０１０２４）尾市發力飆逾９巴仙，報２１２﹒２銀；

華虹（０１３４７）漲逾半成，報４３﹒７５銀；舜宇（０２３８２）升逾４巴仙，報２０６銀

；金軟（０３８８８）升逾４巴仙，報５４﹒６銀。

申洲（０２３１３）被大和唱淡，將佢評級降至優於大市，但仍提升目標價，今日收跌近４

巴仙，報１９２﹒５銀，係今日最差藍戰士；創科（００６６９）漲逾１巴仙，報１４５﹒１銀

；德昌（００１７９）飛起逾２巴仙，報２０﹒７銀；萬洲（００２８８）升近半巴仙，報６﹒

６５銀；偉易達（００３０３）跳高近１巴仙，報８０﹒９銀。



＊收入大爆升馬交佬起勁，唐山叫放寬鋼鐵唔輕鬆＊



澳門博彩監察協調局公布５月份數字，幸運博彩毛收入１０４﹒４５億澳門元，按年升近５

倍，馬交佬今日個個起勁！銀娛（０００２７）飛起逾３巴仙，報６５銀；新濠（００２００）

升逾１巴仙，報１４﹒４銀；澳博（００８８０）跳高近３巴仙，報９﹒０３銀；永利澳門（０

１１２８）彈起近３巴仙，報１３﹒４６銀；金沙（０１９２８）升逾２巴仙，報３５﹒３銀；

美高梅（０２２８２）升逾半巴仙，報１２﹒４２銀。

內媒報道，為應對鋼鐵價格不斷上漲，河北省唐山市將放寬鋼鐵限產政策，鋼鐵佬一聽到就

潛晒水，重鋼（０１０５３）瀉逾半成，報２﹒２２銀；馬鋼（００３２３）跌近半巴仙，報３

﹒７１銀；鞍鋼（００３４７）回吐近２巴仙，報４﹒９１銀；五礦資源（０１２０８）潛水逾

半成，報４﹒３銀；中鋁（０２６００）跌近２巴仙，報４﹒５１銀。請請！



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