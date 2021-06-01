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01/06/2021 09:02

《新股上市》傳貝達藥業通過聆訊，擬集多達７８億元

　　《經濟通通訊社１日專訊》Ａ股貝達藥業（深：３００５５８）已通過聯交所上市聆訊，市
場消息指，貝達藥業計劃集資多達１０億美元（約７７﹒５億港元），高盛、瑞銀及中金為聯席
保薦人。（ｈｌ）

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