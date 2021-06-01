《匯海澤言－葉澤恆》留意美數據褐皮書，人行措施只緩和升值壓力

《匯海澤言》美國總統拜登上任不足半年，已經推出了一份１﹒９萬億美元支援經濟方案。

但他希望於今年年中及年底，分別再推出２﹒２萬億美元基建計劃及１﹒８萬億美元的家庭計劃

。消息指，拜登在與共和黨議員商討後，把基建計劃的規模降至１﹒７萬億美元，惟共和黨議員

只提出一份９２００億美元計劃。雖然共和黨議員表示可以把有關計劃的規模上調，但預料兩者

的分歧未必可以於短期內收窄。因此，預料民主黨參議院議員將啟動程序，降低通過門檻至簡單

多數，即不用再理會共和黨的反對。預料在就業數據及聯儲局褐皮書公布前夕，美匯指數仍於低

位徘徊，即在８９﹒５至９０﹒５之間上落。



＊人行措施只緩和人民幣升值壓力＊



人行相隔十四年以來，再度上調外匯存款準備金率，由目前的５％，上調至７％，有關措施

將於６月１５日生效。人行指，有關措施是以加強管理金融機構的外匯流動。人行旗下《金融時

報》就指，人行今次舉動，可以減少市場上２００億美元外匯流動性。

人行今次舉動，反映人行對壓抑人民幣升值的決心增加，亦向市場發放更清楚的訊號，便是

官方不會任由人民幣升值過快。但要留意，中國的經濟基本面因素較其他主要國家為好、疫情持

續受控、人民幣的存款息率較其他主要貨幣為高，與及美元仍然處於弱勢，故仍會吸引資金流向

人民幣。因此，人行的措施只緩和人民幣的升值壓力。預料離岸美元兌人民幣短期將在６﹒３５

至６﹒３８之間上落。



＊英國染疫人數增加，料英鎊有回調壓力＊



英國衛生部門高層表示，一旦防疫措施全面放寬，即使疫情出現輕微反彈，可能令當地醫療

系統承受沉重壓力，敦促政府要慎重考慮放寬防疫措施。有關官員的言論主要是反映兩方面：１

）當地近期感染印度變種病毒的患者增加；２）近期每日新增感染的個案再度回升，最新單日新

增感染個案達到３２００多宗。

雖然英國成年人接種疫苗的比率超過七成，但未能確定疫苗是否對所有變種病毒有抵抗能力

。一旦防疫措施未能進一步放寬，預料對當地經濟重啟帶來負面影響。英倫銀行在是否進一步減

少買債時，亦會考慮到當地防疫措施對經濟帶來的影響。

美國與英國的十年債息息差近期有回升的跡象，亦反映英鎊匯價再上升的空間可能有限。技

術走勢方面，英鎊兌美元的ＲＳＩ及ＭＡＣＤ有回落的跡象。因此，預料英鎊兌美元將有回調壓

力。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

