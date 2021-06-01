《宏觀銓局－馬桂銓》年中展望

《宏觀銓局》本欄讀者都應該知道，筆者並不特別熱衷於撰寫「明年展望」這類型文章。而

在這個每兩星期和讀者見面的專欄上，筆者都會提及市場展望、偏好的地區及資產類別。反正展

望如此頻繁，是不是年度展望也差別不大。不過，上司要求今周要做個年中展望，起先筆者無言

以對，但回頭再想，這也是對本欄的肯定；加上疫情至今，許多同行已多番重組，筆者能保住飯

碗，實在萬幸。

總括而言，筆者認為股票在未來六個月內都會比政府債更吸引。對於偏好波動較少的投資者

，股票配以短存續期企業債券應該會較為適合。而筆者則推薦估值較低的股票，包括整體歐洲股

票，以及金融、原材料、能源和工業板塊的美股。

在經濟周期交界處，我們正從因為疫情而停頓了的經濟活動中恢復過來，在這交界處股票通

常會跑贏政府債券。第一季度業績正是寫照，歐美企業表現大幅超過預期，按年增長超過四成。

隨著企業盈利提高，股票和企業債券表現都應該不俗。但是隨著經濟加速，投資者亦對通脹提高

警覺，擔心通脹升溫會逼使央行提前加息。因此筆者偏愛短存續期企業債券和估值較低的股票。

許多債券投資者都會意識到，利率上升會令債券價格下跌。假如投資者想了解他們的債券投

資組合會受到何等衝擊，他們應該審視債券組合的存續期（ｄｕｒａｔｉｏｎ）。簡而言之，債

券價格的變化，以百分比計算，大概是存續期乘以利率變化。舉個拉，假如債券組合的存續期為

６年，如果利率提高１％，那麼債券組合的價格將下跌約６％。因此筆者建議投資者在目前的經

濟周期中，考慮存續期較短的債券。

至於股票，在加息初期，高估值股票的表現通常都不及低估值股票。很多專業投資者都會利

用折現現金流的方式為股票估值。另外，投資者會視十年期國債收益率為指標，決定所謂的無風

險利率或衡量投資於股票而非國債的機會成本。隨著十年期國債孳息率從今年年初略低於一厘彈

升至目前的１﹒６厘，科技及醫療等估值較高的股票，表現都不及金融或原材料等低價值股票。

歐洲股票現時平均市盈率為１７倍，而美國則是２３倍。隨著未來幾個季度的強勁盈利增長，歐

洲股票表現應該會相當理想。

總而言之，在未來六個月，筆者會傾向選擇估值較低的歐美股票。對於不大喜好市場波動的

投資者，短存續期企業債券會較合適。至於投資期超過一年的投資者，增長型的美股仍值得考慮

。預計目前全球經濟的強勁增長率最多持續至明年或後年。未來全球經濟增長或會放慢，到時投

資者或會彷彿回到２００８年全球金融危機之後，再次踏上追逐增長之旅。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

