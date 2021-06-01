科網股領跑，港股全日彈３１６點報２９４６８，科指漲２﹒５％

《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股休市，港股本日反覆造好，科網股升勢顯著。恆指今早

高開７點，報２９１５９點，甫開曾掉頭轉跌１１５點，低見２９０３６，其後科網股及石油股

升幅擴大，賭股亦顯著反彈，恆指一度飆３２８點見２９４８０點，突破２９４００關鍵阻力，

創３月１８日以來新高。最終港股收升３１６點或１﹒０８％，報２９４６８點創約兩個半月高

，主板成交１５６９﹒９４億元，多３﹒１３％。國指報１０９９０點，升１０１點或０﹒９３

％。科指跑出，報８３０５點，升２０１點或２﹒４８％。

內地兩市走高，上證綜指報３６２４點，升９點或０﹒２６％；深證成指報１５０３４，升

３８點或升０﹒２６％，總成交１０４６８﹒６億人幣，多３﹒７１％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒９１％，報４９﹒７５元；港交所（００３８８）

微升０﹒４１％，報４８７﹒８元；友邦（０１２９９）升１﹒２１％，報１００﹒４元；建行

（００９３９）軟０﹒３１％，報６﹒３６元。



＊管理層料社區團購規模大，美團飆＊



科網股今日跑贏，美團（０３６９０）管理層料美團優選未來規模可比外賣業務，又估計產

品均價在數季內逐步改善，美團彈升６﹒４６％，報３１３元。騰訊（００７００）與恆大合作

打造智慧物業科技平台「微物雲」，股價走高１﹒４５％，報６２８元。阿里巴巴（０９９８８

）兩連升突破廿天線，收漲３﹒４１％，報２１８﹒２元。富瑞重申對京東（０９６１８）零售

長遠利潤率表現看法樂觀，京東升２﹒２７％，報２９７﹒８元。

其他科技股升勢更為顯著，快手（０１０２４）迎來報復式反彈，全日飆９﹒２１％，報２

１２﹒２元。國家版權局指去年中國網絡版權產業市場規模首次突破１萬億人幣，網絡短視頻用

戶規模達８﹒７３億，嗶哩嗶哩（０９６２６）升；１﹒４５％，報８７６﹒５元。集度汽車總

裁指第一款車將於明年北京車展亮相，百度（０９８８８）彈１﹒５６％，報１９５﹒５元。半

新股京東物流（０２６１８）獲納入恆生綜合指數，全日抽高１０﹒２３％，報４５﹒８元；京

東健康（０６６１８）亦升１﹒４５％，報１０４﹒８元。



＊局方對校外培訓機構處罰款，思考樂＊



市場監管部門對１５家校外培訓機構分別予以頂格罰款，共計３６５０萬元人民幣，局方對

新東方（０９９０１）及思考樂（０１７６９）在內的校外培訓機構進行重點檢查，部分教育股

卻不跌反升。新東方升２﹒５５％，報８４﹒５元；思考樂飆１０﹒８８％，報５﹒９１元。中

教（００８３９）升１﹒５％，報２０﹒３５元；；希望教育（０１７６５）走高０﹒８８％，

報２﹒３元；華夏視聽教育（０１９８１）升１﹒２３％，報６﹒５６元。

為應對鋼鐵價格不斷上漲，河北唐山市將放寬鋼鐵限產政策，市場認為放鬆限將令國內鋼鐵

價格升勢放緩，近日炒高的鋼鐵股回吐，重鋼（０１０５３）跌５﹒１３％，報２﹒２２元；馬

鋼（００３２３）跌０﹒２７％，報３﹒７１元；鞍鋼（００３４７）跌１﹒８％，報４﹒９１

元。其他資源股方面，五礦資源（０１２０８）跌５﹒０８％，報４﹒３元；贛鋒（０１７７２

）跌１﹒６３％，報１１４﹒６元。（ｐｌ）

