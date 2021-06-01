《講股論勢－鄭廣復》明年加息恐是夢，疫景未明仍寬鬆

《講股論勢》過去一段時間，市場強炒聯儲局提早退市甚至加息，但美股卻持續創新高，市

場一般估計，最快２０２２年開始縮表，２０２３年加息。不過，摩根士丹利行政總裁

Ｊａｍｅｓ Ｇｏｒｍａｎ就預期聯儲局最快在２０２２年初加息！觀點明顯有別於其自家經濟

師Ｅｌｌｅｎ Ｚｅｎｔｎｅｒ團隊，預期明年４月開始縮表，２０２３年第三季加息的觀點。

預測這回事，並非職位愈高就愈可信，雖然Ｇｏｒｍａｎ貼中對上一次聯儲局在２０１５年

加息（１２月），早過該公司經濟師團隊預測的２０１６年，但今非昔比。聯儲局在２００８年

１２月將聯邦基金利率減至０﹒２５％，到２０１５年１２月才加息０﹒２５％，結束長達７年

的利率不變時期，但第二次加息是一年後的２０１６年１２月，加幅同樣是０﹒２５％，

２０１７年加息速度才略為加快，當年合共加息三次，每次０﹒２５％，聯邦基金利率在

２０１７年底升至１﹒７５％。



＊儲局不會扯拜登後腳＊



雖然聯儲局在２０１７年１０開始縮減資產負債表規模（四次加息合共１％後），但當局早

在２０１３年１２月開始減少資產購買規模（仍在擴大資產負債表），在當月議息會議決定將每

月資產購買總額減少１００億美元至７５０億美元，其後每月減幅逐步增加，最終在２０１４年

１０月結束資產購買計劃，亦即２０１５年的加息行動是在資產購買計劃結束後逾一年才開始。

現時全球仍處於ＣＯＶＩＤ １９疫情陰霾之下，拜登政府更不斷加大財赤預算去推動經濟增長

，聯儲局又怎可能在此時扯他後腳 加息令發債成本上升。

當年維持低利率不變長達７年之久，但今輪低息期至今才維持了１４個月；上輪聯儲局資產

負債表規模最大達到４﹒５１萬億美元，今輪由３萬多億起步，現已迫近８萬億關，破關絕無懸

念。雖然聯儲局早已表明，今次資產購買計劃不設限額，亦即採用可加可減機制，較為彈性，但

要在明年初開始加息，當局就要在半年內極速煞停ＱＥ，可能性極低。上輪「縮表」時間花了接

近兩年，從２０１７年１０月至２０１９年８月，合共縮表１﹒３萬億美元，佔資產負債表最高

峰時將２９％，但受疫情影響，９月份已重新擴表，最新資產負債表規模超過７﹒９萬億美元。



＊美國今年通脹企穩２％＊



若然聯儲局已知美股存在泡沫風險，想必不會直接將其刺破，而是希望讓它逐漸洩氣，以降

低負面影響。另外，去年上半年經濟表現急速下滑造成的低基數效應仍未消退，美國ＧＤＰ在去

年第二季按季大跌３１﹒４％後，第三季大升３３﹒４％，今年第三季經濟按年表現仍將受到低

基數影響。Ｇｏｒｍａｎ之所以認為聯儲局會提早在明年初開始加息，從傳媒的報道推斷，是他

認為通脹急速上升並非聯儲局所描述的短暫情況。

不過，美國上半年通脹率急升，極大部分確實是低基數效應使然，其次，疫情舒緩、經濟逐

步重啟，當斷崖式下跌的供應緩慢恢復，但卻面對被壓縮的強勁需求，物價怎會不升？加上今次

全球央行史無前例同步量寬，游資快速膨漲，所到之處無不價量齊升，從美國整體ＣＰＩ表現可

以肯定今年通脹率將高企在２％以上，符合聯儲局接受通脹率在一段時間內超出２％目標的前瞻

性指引。



＊就業職位未復疫情前＊



另一方面，美國就業職位仍較疫情爆發前流失了８００多萬，而疫苗接種率至今亦只有

４１％，未達到群體免疫水平，疫情變化仍令經濟前景不確定，且影響經濟活動及勞動力需求。

聯儲局的兩大目標是穩定物價，令經濟長期穩定增長，以及推動就業最大化，但目前就業人口仍

未返回疫情前水平，當局不太可能單為壓抑通脹而加息。較正路估計，當局最快在２０２２年初

開始減少資產購買規模，以其量寬額度之巨，料需時一年去完成，而停止買債後立即進入加息周

期的可能性亦不大，同時間縮表兼加息更不可能，而且還要看當時的經濟表現及疫情是否受控，

故加息時間估計在２０２３年後期。《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》

