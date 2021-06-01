《鍾之日記》６月開局向好，恒指近三月高

《鍾之日記》６月１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中港股市５月齊齊上升，香江魚缸５月累升４２６點，滬綜指５月累漲近５％，繼「五不窮

」之後，６月今日開局向好，似向「六絕」說不。

隔晚美股休市，港股本日反覆造好，科網股升勢顯著。恆指高開７點，報２９１５９點，甫

開曾掉頭轉跌１１５點，低見２９０３６，其後科網股及石油股升幅擴大，賭股亦顯著反彈，恆

指一度飆３２８點見２９４８０點，突破２９４００關鍵阻力，最終港股收升３１６點或１％，

報２９４６８點創近３個月高，主板成交１５６９﹒９４億元，多３﹒１３％。



＊科網股今日跑贏＊



美團（０３６９０）管理層料美團優選未來規模可比外賣業務，又估計產品均價在數季內逐

步改善，美團彈升６﹒５％，報３１３元。騰訊（００７００）與恆大合作打造智慧物業科技平

台「微物雲」，股價走高１﹒５％，報６２８元。阿里巴巴（０９９８８）兩連升突破廿天線，

收漲３﹒４％，報２１８﹒２元。富瑞重申對京東（０９６１８）零售長遠利潤率表現看法樂觀

，京東升２﹒３％，報２９７﹒８元。

其他科技股升勢更為顯著，快手（０１０２４）迎來報復式反彈，全日飆９﹒２％；國家版

權局指去年中國網絡版權產業市場規模首次突破１萬億人幣，網絡短視頻用戶規模達８﹒７３億

，嗶哩嗶哩（０９６２６）升１﹒５％。

另外，上海與香港ＥＴＦ市場互通機制今日正式啟動，滬港兩地各有一隻ＥＴＦ產品在兩地

上市交易。華泰柏瑞南方東英恆生科技ＥＴＦ是首隻上交所滬港互通產品，通過投資南方恆生科

技ＥＴＦ（０３０３３），來實現對恆生科技指數的跟蹤。該ＥＴＦ投資戶數超過４萬，共募集

１１﹒７２億元人民幣。



＊財新ＰＭＩ與官方背馳，生育概念繼續帶動Ａ場＊



今日公布的５月財新中國製造業ＰＭＩ較上月上升０﹒１個百分點至５２％，錄得今年以來

最高值，勝於市場預期的５１﹒７％，這一走勢與國家統計局公布的５月製造業ＰＭＩ連跌兩個

月至５１％相反。

滬深股市今早窄幅走低，半導體、醫藥、白酒板塊拉升惟金融股領跌，午後煤炭股發動，拉

動滬綜指倒升０﹒２６％，收報３６２４﹒７１點，深成指同升０﹒２６％。滬深３００醫藥衛

生指數攀升１﹒７％，中共中央政治局周一開會決定進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生

育三個子女政策及配套支持措施，投資者樂見三孩政策出現，多隻生育概念股繼續上漲。

交投持續強勁，兩市全日成交１０４６９億元人民幣，按日增長３﹒７％，破超過３個月新

高。



＊人行出招抑人仔升勢，中資券商齊捱沽＊



人民幣匯價近期顯著走強，中間價今報６﹒３５７２，較上個交易日升１１０點子，實現六

連漲，續創２０１８年５月１５日以來逾三年新高。繼官媒連日喊話唱淡人民幣走勢後，人行出

招試圖令升值之勢降溫，決定自６月１５日起，上調金融機構外匯存款準備金率２個百分點，由

現行的５％提高到７％。作為穩匯率的工具，人行最近一次調整是２００７年，由之前的４％上

調至５％，迄今已有１４年。

中金公司指出，這一政策變動在一定程度上將減少在岸外匯市場的美元供給，料收緊在岸外

匯市場的美元流動性供給２００億美元，盡管總量不算大，但將增在岸美元融資成本，支撐打壓

即期，同時小幅拉低遠期。

人民幣快速升值反映市場看好人民幣資產，Ａ股此前連續兩日成交破萬億元人幣。但人行抑

制人幣升值意圖明顯，一眾中資券商股集體回調，中金公司（０３９０８）挫３﹒７％，申萬宏

源（００２１８）、華泰（０６８８６）跌２％，信証（０６０３０）亦跌１﹒９％。

惟對匯價較為敏感的造紙股仍較強勢，合豐集團（０２３２０）收高５﹒５％，陽光紙業（

０２００２）漲２﹒２％，晨鳴紙業（０１８１２）升１﹒６％。



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