【三孩政策】衛健委：將婚假生育養育教育一體考慮，加強政策支持

《經濟通通訊社１日專訊》中共中央政治局昨日（３１日）召開會議指出，中國人口總量龐

大，近年來人口老齡化程度加深。進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及

配套支持措施。國家衛健委有關負責人表示，要加強統籌規劃、政策協調和工作落實，依法組織

實施三孩生育政策，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，健全重大經濟社會政策人口影

響評估機制。

衛健委指出，要將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，加強適婚青年婚戀觀、家庭觀教育引

導，對婚嫁陋習、天價彩禮等不良社會風氣進行治理，提高優生優育服務水平，發展普惠托育服

務體系，推進教育公平與優質教育資源供給，降低家庭教育開支。要完善生育休假與生育保險制

度，加強稅收、住房等支持政策，保障女性就業合法權益。



＊維護好計劃生育家庭合法權益＊



對全面兩孩政策調整前的獨生子女家庭和農村計劃生育雙女家庭，要繼續實行現行各項獎勵

扶助制度和優惠政策。要建立健全計劃生育特殊家庭全方位幫扶保障制度，完善政府主導、社會

組織參與的扶助關懷工作機制，維護好計劃生育家庭合法權益。要深化國家人口中長期發展戰略

和區域人口發展規劃研究，促進人口長期均衡發展。

上述負責人稱，長期看，措施有利於改善人口年齡結構，擴大新增勞動力供給，減輕老年人

口撫養比，緩和代際之間矛盾，增加社會整體活力，降低老齡化峰值水平。（ｗｌ）

