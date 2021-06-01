《海納智見－荀玉根》中國投資時鐘在可為期

《海納智見》基於宏觀背景作資產配置時，投資時鐘是很好的工具。傳統的美林投資時鐘雖

然經典，但是只考慮了經濟增長和通脹兩個層面。因此我們增加了流動性指標，把模型細分為七

個階段。

我們將衰退分為政策還未發力的衰退前期（第一階段）和政策加碼（名義利率下行）開始刺

激經濟的衰退後期（第二階段）。隨著政策效果顯現，按照美林投資時鐘，經濟會先進入復甦期

，待通脹也起來後進入過熱期。考慮流動性後，我們將復甦按照通脹有否起來劃成復甦前期（第

三階段）和後期（第四階段），即實際利率見頂後復甦就進入了下半場。那什麼時候從復甦走向

過熱（第五階段）？我們劃分的標誌是政策是否開始轉向（名義利率回升），即政策層判斷經濟

可能開始過熱。

政策收緊一段時間後，經濟會開始轉頭向下，但通脹繼續上行，投資時鐘進入滯脹期。我們

按照政策效果分為通脹快速上行的滯脹前期（第六階段），以及政策繼續加碼但是通脹上行斜率

放緩的滯脹後期（第七階段）。

基於上述的經濟周期劃分，在第二階段投資者對經濟的復甦開始恢復信心，股市進入牛市。

直至基本面走向頂部並不再上升，即第五階段的過熱期，牛市才會結束。



＊明年上半年將是一個重要的觀測視窗期＊



綜合來看，中國今年宏觀環境依舊處在去年１０月以來的過熱期，股票市場還有機會。按照

傳統的投資時鐘看，如果單純地看中國表觀增速，今年Ｑ１是過熱期，Ｑ２滯脹期，Ｑ３衰退期

。然而實際上宏觀環境不可能一季度一大變，表觀增速大幅波動只是因為同比數據會受到低基數

的擾動。因此我們對今年宏觀經濟的判斷還是要剔除掉基數的影響，即看兩年年化增速。

本輪投資時鐘從２０１８年２月開始，期間先後經歷了衰退和復甦，去年１０月至今已經輪

動到流動性邊際收緊，基本面向上及通脹向上的過熱期（第五階段）。

展望今年，首季ＧＤＰ兩年年化增速為５﹒０％，基於萬得一致預期的ＧＤＰ單季度兩年年

化增速在剩下三個季度分別為５﹒７％、５﹒６％和５﹒９％，全年ＧＤＰ增速略向上；根據萬

得一致預期下半年ＰＰＩ兩年年化後的單月同比增速將基本維持在１﹒４％左右，通脹壓力並不

大。

那什麼時候經濟進入滯脹期？我們認為要看何時通脹開始大幅上行，而這要看疫苗接種進度

和全球經濟復甦情況，世行預測大部分新興市場國家２０２０－２１年ＧＤＰ年化增速為負增長

，要等２０２２年才能恢復疫情前的水平。在這種復甦背景下，我們認為今年ＰＰＩ的高企是基

數原因導致的，真實的基於經濟周期運行的通脹壓力可能明年才會顯現，屆時經濟才會進入滯脹

期。明年上半年將是一個重要的觀測視窗期，重點關注海外需求復甦對商品價格的影響。

《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》

